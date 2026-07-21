بعد المُشاركة التاريخية في مونديال 2026... استقبال حاشد لحُكام الأردن

- عاد طاقم الحكام الأردني إلى عمّان بعد مشاركته التاريخية في مونديال 2026، حيث أدار أربع مباريات بفضل مستوياته الفنية المتميزة، مما عزز مكانته بين نخبة حكام العالم. - شهدت المشاركة الأردنية محطة تاريخية باختيار أدهم المخادمة كحكم رابع في النهائي بين إسبانيا والأرجنتين، وتكليف محمد البكار كحكم مساعد احتياطي، مما يعكس الثقة الكبيرة في التحكيم الأردني. - أدار الطاقم مباريات مهمة مثل إسبانيا ضد الرأس الأخضر ونيوزيلندا أمام بلجيكا، وحصل على تقييمات فنية مرتفعة من لجنة الحكام في الفيفا.

عاد طاقم الحُكام الأردني إلى العاصمة عمّان، الثلاثاء، بعد المُشاركة التاريخية في مونديال 2026، الذي أقيمت في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، وتوج بها منتخب إسبانيا، الذي حسم المواجهة النهائية أمام منتخب الأرجنتين، بهدف مقابل لا شيء.

وضم الطاقم التحكيمي العائد إلى العاصمة الأردنية عمّان، كل من أدهم المخادمة، والحكمَين المساعدَين محمد البكار وأحمد الرويلي، حيث أوكل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى الطاقم إدارة أربع مباريات في مونديال 2026، بعد المستويات الفنية المتميزة التي قدمها، ليؤكد حضوره بين نخبة حكام العالم.

كما شهدت المشاركة الأردنية محطة تاريخية جديدة، بعدما اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أدهم المخادمة، حتى يكون الحكم الرابع في المباراة النهائية لمونديال 2026، التي جمعت بين إسبانيا والأرجنتين، بالإضافة إلى تكليف محمد البكار بمهمة الحكم المساعد الاحتياطي في النهائي، ما يؤكد الثقة الكبرى في التحكيم الأردني.

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وكان طاقم التحكيم الأردني، قد أدار خلال بطولة كأس العالم 2026، التي أقيمت في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، مباريات إسبانيا ضد الرأس الأخضر، ونيوزيلندا أمام بلجيكا، ضمن منافسات مرحلة المجموعات، بالإضافة إلى إنكلترا والكونغو الديمقراطية في دور الـ32، والولايات المتحدة وبلجيكا في دور الـ16، قبل أن يتوج مشاركته بالحضور في المشهد الختامي للمونديال، بعد حصوله على تقييمات فنية مرتفعة من لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).