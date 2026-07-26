بعد المونديال... أين يقضي النجوم عطلتهم الصيفية قبل الموسم الجديد؟

اختتم كأس العالم 2026 بفوز إسبانيا باللقب على حساب الأرجنتين بهدفٍ من دون مقابل، في الوقت الذي احتلّت فيه إنكلترا المرتبة الثالثة بعد الفوز على فرنسا، بينما خرج منتخب البرازيل مبكراً على يد النرويج من دور الـ16، لكن بعيداً عن حصاد النتائج، يتساءل عشاق كرة القدم، ماذا يفعل النجوم بعد المونديال في الوقت الحالي خاصة مع ذهابهم إلى الإجازة قبل انطلاق الموسم الجديد مع أنديتهم؟

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × أين يقضي بيدري نجم برشلونة عطلته الصيفية؟ ما هي وجهة فينيسيوس جونيور خلال عطلته الصيفية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

يقضي بيدري نجم نادي برشلونة، المتوج مع منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم عطلته في الوقت الحالي في الصين، إذ ذهب إلى سور الصين العظيم وارتدى ثياباً تقليدية من وحي البلد الآسيوي، وقال في فيديو: "سمعت أن الأبطال الحقيقيين هم من يأتون فقط إلى هنا؟ أنا الآن واحدٌ منهم!".

أما النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي ارتبط اسمه في الساعات الماضية بالرحيل إلى نادي أرسنال الإنكليزي، فقد ظهر خلال قيادته سيارة "غولف" صغيرة، قبل أن يتعرّض لحادث بسيط أثناء قضاء عطلته في جامايكا، وبخصوص زميله في ريال مدريد، كيليان مبابي، هداف المونديال، فقد خطف الأضواء في العاصمة باريس إلى جانب صديقته، حين ظهرا معها في أحد محال الذهب ومن ثم في أحد المطاعم الراقية، وهو الذي يسعى هذا الموسم لتعويض ما فاته على صعيد النادي الملكي، بهدف تحقيق الإنجازات مع المدرب مورينيو.

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من جانبه قضى اللاعب النرويجي إرلينغ هالاند وقتاً ممتعاً في إجازته، حين ظهر قبل أيام في حفلة تواجد بها أيضا النجم الجزائري رياض محرز، لكن هالاند سرق الأنظار بعدها من خلال احتفال "الفايكينغ" في زفاف الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما زميله في مانشستر سيتي.

HAALAND Y EL REMO VIKINGO EN EL CASAMIENTO DE DONNARUMMA 🇳🇴 pic.twitter.com/pBwQYlFcUd — Diario Olé (@DiarioOle) July 25, 2026

وأخيراً يبدو أنّ المدرب ليونيل سكالوني، ورغم خسارته مع الأرجنتين نهائي كأس العالم لا يستطيع عيش حياته الطبيعية، إذ توافد عدد كبير من المشجعين إلى منزله في بلاده للحصول على توقيعه، وفي أحد المقاطع المصورة وعدهم بالعودة بعد ذهابه إلى طبيب الأسنان، بينما انتشر مقطع فيديو آخر لوالده وتبدو علامات الفخر وحب الناس لنجله واضحة، قبل أن تعلق عائلته لافتة كتب عليها أن سكالوني سافر ولم يعد داخل البيت، في رسالة للمحبين الذين واصلوا التجمع حول المنزل.