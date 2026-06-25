بعد المرض والوزن الزائد.. صيباري يدّون رقماً في تاريخ كأس العالم

- أصبح إسماعيل صيباري أول لاعب أفريقي يسجل في ثلاث مباريات متتالية في دور المجموعات من كأس العالم، محققاً أهدافاً حاسمة ضد البرازيل، أسكتلندا، وهايتي، بفضل مرونته التكتيكية وتغيير مركزه. - وُلد في إسبانيا وتغلب على تحديات صحية منذ طفولته، وانتقل إلى بلجيكا حيث واصل تطوير مهاراته رغم العقبات، وبرز في نادي آيندهوفن بفوزه بثلاثة ألقاب. - أشاد به العديد من اللاعبين والمدربين لمهاراته في المراوغة وقدرته على التألق في المواجهات الفردية، مما يجعله خطراً دائماً على مرمى الخصوم.

أصبح نجم منتخب المغرب، إسماعيل صيباري (25 عاماً)، أول لاعب أفريقي يسجل في ثلاث مباريات في دور المجموعات من كأس العالم لكرة القدم. فبعدما سجل في مرمى منتخب البرازيل (1ـ1) ثم أسكلتندا (1ـ0)، ترك صيباري بصمته في مواجهة هايتي، عندما سجل هدفاً في الدقائق الأخيرة من شوط اللقاء الأول لتنتصر المغرب (4ـ2)، وهو إنجاز لم يسبقه إليه أي لاعب أفريقي، كما أنه أصبح ثاني لاعب مغربي يسجل 3 أهداف في كأس العالم.

ورغم أنه عادة ما يشغل دور الجناح، فإن صيباري وبطلب من مدربه محمد وهبي، شغل مركز قلب الهجوم في بداية البطولة، وكسب التحدي مسجلاً في مبارتان، وفي اللقاء أمام هايتي عاد إلى مركزه الأصلي بعد ظهور أيوب الكعبي أساسياً، وتابع صيباري التألق محرزًا هدفاً جديداً في رصيده ليكون أول لاعب في النسخة الحالية الذي يسجل في جميع المباريات التي يشارك فيها.

ونقل موقع "لوكوتيديان" في لكسمبورغ تفاصيل مسيرة اللاعب المغربي، فقد وُلد صيباري في تيراسا، بالقرب من برشلونة، وواجه صعوبات منذ صغره، إذ عانى من تشوه خلقي في قدمه منذ طفولته. وقال لقناة فاستربوتن التلفزيونية السويدية: "كانت قدماي تنحرفان إلى الداخل، وكنت أتنقل بمساعدة أدوات مساعدة على المشي. أخبر طبيبي والديّ أنني قد لا أمشي أبدًا في حياتي".

ومع ذلك، خضع نجم المغرب المونديالي لبرنامج علاجي طويل، تضمن استخدام أجهزة تقويمية مصممة خصيصًا لمساعدته على الوقوف والمشي. وأضاف: "دعوات والدتي لها الفضل، لقد كنت أرغب فقط في عيش حياة طبيعية، وليس بالضرورة أن أصبح لاعب كرة قدم".

وانتقل صيباري، الذي بدأ مسيرته الكروية مع نادي تيراسا، مع عائلته إلى بلجيكا في سن السادسة، حيث واصل تدريباته. وظهرت عقبة جديدة في طريقه نحو النجاح عندما استبعده نادي أندرلخت البلجيكي من تشكيلته بسبب وزنه الزائد. لكن خيبة الأمل هذه لم تُضعف عزيمته؛ بل على العكس، حفزته على العمل بجدّ أكبر في أندية بلجيكية أخرى (ميشيلين ثم غينك). وفي نادي آيندهوفن الهولندي، الذي تعاقد معه عام 2020، وبرزت موهبته حقًا، ضمن فريق فاز بآخر ثلاثة ألقاب في الدوري الهولندي.

وقد أشاد الحارس الألماني، لارس أونرستال بمهارات إسماعيل صيباري وقدراته المميزة، وقال حارس تفينتي الهولندي، الذي واجه صيباري أربع مرات حتى الآن مع ناديه الحالي، آيندهوفن، في مقابلة مع صحيفة سبورت بيلد الألمانية: "لم نرغب أنا وزملائي في خط الدفاع بمواجهته قط. كان لديه موهبة في استفزازنا وإزعاجنا إلى أقصى حد. في كل مرة يستحوذ فيها على الكرة، يحدث شيء خطير أمام المرمى، إنه لاعب مبدع للغاية، قوي في المراوغة وفي المواجهات الفردية. عندما ينطلق في الهجوم، يكاد يكون من المستحيل الدفاع ضده".