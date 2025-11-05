يقترب منتخب تونس للناشئين من تحقيق حلم التقدم في بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً، المقامة حالياً في قطر، وذلك بعد الفوز العريض على فيجي، بستة أهداف دون رد، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، التي تضم كذلك الأرجنتين وبلجيكا.

ويحتل منتخب تونس حالياً الصدارة برصيد ثلاث نقاط، وبفارق الأهداف عن الأرجنتين، التي فازت في اللقاء الافتتاحي على بلجيكا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويملك "نسور قرطاج" فرصة فض الشراكة مع "راقصي التانغو"، خلال المواجهة، التي تجمعهما يوم غدٍ الخميس، قبل ملاقاة بلجيكا في المباراة الختامية من مرحلة المجموعات.

وإذا فاز زملاء موهبة باريس سان جيرمان، وسيم سلامة، على الأرجنتين، فإنهم سيخطفون بطاقة العبور إلى الدور المقبل رسمياً، كما أن التعادل سيضمن منطقياً التأهل لمنتخب تونس، سواء في المركز الثاني أو عبر أفضل الفرق من أصحاب المرتبة الثالثة، بما أن رصيد الفريق سيرتفع إلى أربع نقاط، قبل مواجهة بلجيكا في الجولة الختامية للدور الأول.

أما إذا تعرّض منتخب تونس إلى الهزيمة في المباراتين المقبلتين، فإن حظوظه في التأهل ستبقى ممكنة، لكن ذلك يتوقف على مكانته بين أفضل المنتخبات الثمانية، التي تحتل المركز الثالث في المجموعات الـ 12، وهي فرضية واردة، بما أن الأهداف الستة، التي سجلها "نسور قرطاج" الصغار ضد فيجي ستساعدهم في تجاوز بعض المنتخبات الأخرى، بشرط عدم الهزيمة بفارق كبير أمام بلجيكا والأرجنتين.

وتم تقسيم المنتخبات الـ 48 على 12 مجموعة، تضم كل واحدة أربعة فرق، تتنافس في ما بينها في الدور الأول، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث، ليصبح العدد 32 منتخباً في الدور الثاني.