بعد إلغاء فيناليسما.. بطل العالم يستبدل إسبانيا بهذا المنتخب

- ألغيت مباراة الأرجنتين ضد إسبانيا في الدوحة بسبب الحرب في الشرق الأوسط، مما دفع الأرجنتين للبحث عن بديل، حيث ستواجه غواتيمالا في بوينس آيرس في 31 الشهر الحالي. - الاتحاد الأوروبي أعلن إلغاء المباراة لعدم التوصل لاتفاق مع الأرجنتين بشأن موعد بديل، كما ألغيت ست مباريات ودية أخرى كانت مقررة في الدوحة. - الأرجنتين ستبقى في البلاد للتحضير لكأس العالم 2026، مع إقامة معسكر تدريبي في "إيزِيزا" يتضمن عشر جلسات تدريبية، مع احتمال لعب مباراة ودية إضافية.

تعرضت استعدادات منتخب الأرجنتين لضربة قوية بعدما تقرر إلغاء مواجهة الـ"فيناليسما" ضد إسبانيا بطلة أوروبا والتي كانت مقررة في العاصمة القطرية الدوحة، بسبب تداعيات الحرب في المنطقة، لكن رفاق ميسي وجدوا الحل بمواجهة ودية جديدة في أواخر الشهر الحالي. وستخوض بطلة العالم وأميركا الجنوبية مباراة دولية ضد غواتيمالا في 31 الشهر الحالي على أرضها في بيونس آيرس، لتعوض بذلك مواجهة إسبانيا التي كانت مقررة في 27 الحالي في الدوحة ضمن مهرجان كرة القدم، بعد فشل التوصل إلى اتفاق بشأن المكان البديل لإقامتها.

وأعلن الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا)، الأحد الماضي، إلغاء المباراة بسبب الحرب المستمرة في الشرق الأوسط، موضحاً أنه "لم يكن من الممكن التوصل إلى اتفاق مع الأرجنتين بشأن موعد بديل"، فيما أعلنت اللجنة المحلية المنظمة إلغاء المباريات الودية الست التي كانت مقررة في الدوحة بين 26 و31 من الشهر المقبل.

وبحسب شبكة "تي واي سي سبورتس" الأرجنتينية، فإن بطل العالم لن يسافر خارج البلاد استعداداً قبل كأس العالم 2026 خلال فترة توقف الفيفا المقبلة، بل تم الاتفاق على أن يُجري المنتخب مجموعة من التدريبات في معسكر "إيزِيزا" التدريبي بدلاً من السفر للخارج، في جزء من الاستعدادات النهائية قبل انطلاق المونديال، على أن يشمل برنامج المعسكر عشر جلسات تدريبية في منشأة المنتخب، مع احتمال لعب مباراة ودية أخرى إذا تم الاتفاق مع أي منتخب يرغب في المجيء إلى الأرجنتين في تلك الفترة. وتخشى الأرجنتين من أن تصل إلى نهائيات كأس العالم 2026 دون خوض أي مباراة ودية رسمية هذا العام، وهو أمر غير مسبوق بالنسبة لفريق بحجم بطل العالم، ما قد يؤثر على استعدادات رحلة الدفاع عن اللقب الذي حققه ميسي ورفاقه في قطر 2022.