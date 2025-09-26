تلقى نادي برشلونة الإسباني صدمة قوية بعد تأكد غياب النجم الإسباني، بابلو غافي (21 عاماً)، عن الملاعب لفترة تمتد بين أربعة وخمسة أشهر، إثر العملية الجراحية التي كشفت عن حجم الضرر الذي لحق بغضروفه الهلالي، لتفتح هذه التطورات الباب أمام احتمالية لجوء النادي الكتالوني إلى خيار استثنائي، يتمثل في التعاقد مع بديل خارج فترة الانتقالات، لتعويض الفراغ الذي سيتركه غافي في خط الوسط خلال الأشهر المقبلة.



وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية، أمس الخميس، أنّ نادي برشلونة لا يخطط لتعويض غياب غافي بضم لاعب جديد، رغم أنّ لوائح الاتحاد الإسباني لكرة القدم تتيح له ذلك في حال تجاوزت مدة الإصابة أربعة أشهر. ورغم أنّ الفحوصات الطبية أظهرت أنّ غياب اللاعب قد يمتد إلى خمسة أشهر كاملة، فإن إدارة النادي الكتالوني ترى أن الحل الأمثل يكمن في الاعتماد على العناصر الحالية داخل الفريق، معتبرة أن التركيبة المتوفرة كافية لتجاوز هذه المرحلة الصعبة حتى عودة النجم الشاب، مطلع العام المقبل.



وأضافت الصحيفة أن هناك عدة عوامل لا تجعل برشلونة يفكر في التعاقد مع لاعب جديد خارج فترات الانتقالات، على غرار ما حدث عند ضم المهاجم الدنماركي مارتن برايثوايت من صفوف نادي ليغانيس في فبراير/ شباط 2020، عقب إصابة الأوروغوياني لويس سواريز، أو التعاقد مع الحارس البولندي فويتشيك تشيزني في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لتعويض غياب الألماني مارك أندريه تير شتيغن. وأشارت "ماركا"، في تقريرها، إلى أن أحد أبرز الأسباب وراء عزوف برشلونة عن هذه الفكرة هو محدودية سوق اللاعبين المتاحين خارج فترة الانتقالات، حيث تنحصر الخيارات غالباً في لاعبين بلا عقود، وهو ما يفرض قيوداً كبيرة على جودة البدائل.

ويتفق المدرب الألماني هانسي فليك والإدارة الرياضية على أن التعاقد لمجرد سدّ فراغ عددي ليس حلاً، لا سيما وأنّ الفريق لا يجد لاعباً مناسباً لأسلوبه يمكنه تعويض غافي، كما أن تجربة النادي مع إصابة غافي السابقة لا تزال حاضرة في الأذهان، ولم يتجه وقتها النادي الكتالوني نحو البحث عن بديل مباشر، بل استعجل وصول المهاجم البرازيلي فيتور روكي الذي كان الاتفاق معه قد تم مسبقاً، ومنذ ذلك الحين، تتعامل الإدارة مع غافي كحالة استثنائية، إذ ترى أنه لا يوجد لاعب يمكن أن يؤدي أدواره بالفاعلية نفسها، وبالتالي فإن أي صفقة محتملة لن تكون أكثر من حل مؤقت بلا قيمة فنية حقيقية، ما يجعل المغامرة خياراً غير مُغرٍ.



ويُعد العامل المالي كذلك نقطة حاسمة في الملف، إذ إنّ التعاقد الاستثنائي لا يُحتسب مباشرة ضمن قيود اللعب المالي النظيف، لكن على النادي أن يسدد الفاتورة في الموسم المقبل، أي أن ما يُستخدم الآن سيُخصم لاحقاً من ميزانية التعاقدات. ومع الوضع المالي الضاغط أصلاً، ترى إدارة "البلاوغرانا" أن من الأفضل الحفاظ على الاستقرار الحالي. بالإضافة إلى ذلك، فإن الفريق يملك ما يكفي من لاعبي الوسط لتغطية الغياب حتى يناير/ كانون الثاني المقبل، مع إمكانية الاستعانة بعناصر مثل الإسباني إريك غارسيا في هذا الدور عند الحاجة.