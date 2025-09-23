- حكيم زياش، نجم منتخب المغرب، يقترب من الانضمام إلى نادي أيندهوفن الهولندي لتعويض غياب روبن بوميل المصاب، مستفيداً من وضعه كلاعب حر بعد فسخ عقده مع الدحيل القطري. - النادي الهولندي يسعى للاستفادة من خبرة زياش الأوروبية وقدرته على صناعة الفارق في خط الهجوم، مما يعزز فرص إتمام الصفقة قريباً. - انتقال زياش إلى أيندهوفن قد يعيده إلى المنافسة ويمنحه فرصة للعودة إلى منتخب المغرب والمشاركة في كأس أمم أفريقيا المقبلة.

يبدو أن نجم منتخب المغرب حكيم زياش (32 عاماً) أمام فرصة مثالية للتخلص من العطالة التي لازمته منذ انفصاله عن ناديه السابق الدحيل القطري قبل أربعة أشهر، بعد تجربة قصيرة لم تكلل بالنجاح، وذلك بعدما أبدى نادي أيندهوفن الهولندي استعداده للتعاقد معه.

ووفقاً لما كشفته صحيفة أي دي الهولندية، أمس الاثنين، فإن حكيم زياش يقف على رأس أولوية نادي أيندهوفن، من أجل تعويض لاعبه البارز روبن بوميل، الذي تعرض لإصابة قد تبعده عن الميادين لفترة طويلة، مستفيداً من وضعية النجم المغربي لاعباً حراً بعد فسخ عقده مع الدحيل القطري، إذ يسعى النادي الهولندي إلى تدعيم صفوفه بلاعب قادر على تقديم الإضافة المطلوبة لخط الهجوم، وأيضاً صناعة اللعب، وهو ما يسرع إمكانية إتمام الصفقة خلال الأيام القليلة القادمة.

وكشفت الصحيفة نفسها أن حكيم زياش، أحد صناع ملحمة منتخب أسود الأطلس في بطولة كأس العالم في قطر 2022، يبدي رغبة واضحة في الانتقال إلى أيندهوفن في حال قرّرت إدارة النادي إتمام الصفقة، طالما هذه الخطوة تمثل له فرصة سانحة للخروج من حالة العطالة التي رافقته منذ رحيله عن نادي الدحيل، وأيضاً استعادة مستواه المعهود.

ويأتي اهتمام النادي الهولندي باللاعب لما يمتلك من خبرة واسعة وتجربة أوروبية لا يستهان بها، بالإضافة إلى قدرته على صناعة الفارق، وملء الفراغ الذي تركه روبن بوميل، في انتظار أن تشهد الأيام المقبلة تحركات رسمية من إدارة النادي بهدف جعل النجم المغربي جزءاً من مشروعه الرياضي.

وسيكون حكيم زياش أمام فرصة تاريخية للعودة إلى أجواء المنافسة من جديد عبر بوابة نادٍ هولندي يحظى بمتابعة واسعة، ويضم اسمين مغربيين بارزين، ويتعلق الأمر بإسماعيل صيباري (24 عاماً)، وشعيب صهيب (23 عاماً)، إذ من شأن هذه الخطوة أن تفتح له الباب مجدداً للعودة إلى منتخب أسود الأطلس والمشاركة معه في بطولة كأس أمم أفريقيا، التي يستضيفها المغرب ما بين 21 ديسمبر/كانون الأول و18 يناير/كانون الثاني القادمين.