بعد أزمة الخط الخلفي: هل وجد الركراكي الحلّ في الثنائي ماسينا وأكرد؟

- يواجه منتخب المغرب تحديات دفاعية منذ كأس العالم 2022، حيث ارتكب الدفاع أخطاءً مؤثرة، أبرزها خطأ جواد الياميق الذي منح مالي ركلة جزاء في كأس أمم أفريقيا. - قام المدرب وليد الركراكي بتعديلات دفاعية، بإشراك آدم ماسينا بجانب نايف أكرد، مما أعاد التوازن الدفاعي للفريق، استعداداً لمواجهة تنزانيا في دور ثمن النهائي. - مع إصابة رومان سايس، أصبح ماسينا لاعباً أساسياً بجانب أكرد، بينما يظل الياميق خياراً ثانياً، ويعتمد الركراكي على استقرار الدفاع لتحقيق النجاح في البطولة.

شكّل الخط الخلفي لمنتخب المغرب لكرة القدم، بقيادة مدربه وليد الركراكي (50 عاماً)، إحدى أبرز المشكلات داخل كتيبة القائد أشرف حكيمي (27 عاماً)، منذ المشاركة الناجحة في بطولة كأس العالم في قطر 2022 ببلوغ "أسود الأطلس" المربع الذهبي، في إنجاز غير مسبوق في تاريخ الكرة الأفريقية والعربية.

ووقع دفاع منتخب المغرب في عدة أخطاء في السنتين الأخيرتين، استمرت حتى النسخة الـ35 لكأس أمم أفريقيا المقامة في المغرب إلى غاية 18 يناير/كانون الثاني القادم. ورغم أن هفوات الدفاع في الجولتين الأولى والثانية من منافسات دور المجموعات لم تكن مؤثرة بشكلٍ كبير، باستثناء الخطأ الذي ارتكبه المدافع جواد الياميق (32 عاماً)، وأهدى من خلاله منتخب مالي ركلة جزاء جاء منها هدف التعادل، ما أثار قلق الجماهير المغربية، إلا أن المدرب وليد الركراكي قرر القيام ببعض التعديلات.

وكان من أبرز هذه التعديلات إشراك المدافع آدم ماسينا (31 عاماً)، إلى جانب نايف أكرد (29 عاماً) في مركز الخط الخلفي، ما ساهم في استعادة التوازن الدفاعي مع دخول منتخب المغرب المراحل الحاسمة من بطولة كأس أمم أفريقيا. وسيواجه منتخب أسود الأطلس منتخب تنزانيا، الأحد القادم، في دور ثمن النهائي، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وأظهر الثنائي أكرد وماسينا انسجاماً واضحاً في التمركز والتغطية الشاملة، بالإضافة إلى قدرتهما على كسب الصراعات الثنائية وبناء الهجمات من الخلف بطريقة أكثر أماناً.

ووفقاً لمعلومات حصل عليها "العربي الجديد"، الأربعاء، من مصدر بالجهاز الفني لمنتخب المغرب، رفض ذكر اسمه، فإن المدافع آدم ماسينا أصبح لاعباً أساسياً في قلب الدفاع، خصوصاً بعد إصابة رومان سايس (35 عاماً)، وعليه سيكون حاضراً في التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها المدرب وليد الركراكي ضد منتخب تنزانيا، يوم الأحد القادم، بينما سيكون جواد الياميق خياراً ثانياً. وتابع قائلاً: "مما لا شك فيه أن نايف أكرد يظل عنصراً ثابتاً في الخط الخلفي، على أن يلعب بجانبه آدم ماسينا، في ظل إصابة رومان سايس وعدم ثبات أداء جواد الياميق. كما أن المدرب وليد الركراكي لا يراهن على الأسماء، بل على استقرار المنظومة الدفاعية من أجل مواصلة المنافسة على اللقب الأفريقي، خصوصاً مع عودة القائد أشرف حكيمي إلى تشكيلة أسود الأطلس بعد غياب عن الميادين لمدة شهر كامل من جراء الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مباراة ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي ضد بايرن ميونخ الألماني لحساب دوري أبطال أوروبا".