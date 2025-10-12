بعثة منتخب نيجيريا لكرة القدم تنجو من كارثة جوية

- نجت بعثة منتخب نيجيريا من كارثة جوية بعد تصدع الزجاج الأمامي للطائرة أثناء العودة من جنوب أفريقيا، مما اضطر الطيارين للهبوط الاضطراري في لواندا، حيث تعامل الطاقم باحترافية وسط حالة من الخوف والارتباك. - تأخر وصول المنتخب إلى نيجيريا، وتدخل مسؤولون حكوميون لتأمين طائرة بديلة، مع تقديم الشكر للسلطات الأنغولية على المساعدات الفنية العاجلة. - يحتل المنتخب النيجيري المركز الثالث في مجموعته، ويحتاج للفوز على بنين بفارق هدفين وانتظار تعثر جنوب أفريقيا للتأهل لكأس العالم 2026.

نجت بعثة منتخب نيجيريا لكرة القدم من كارثة جوية، بعدما اضطرّت طائرتها إلى الهبوط في أجواء من القلق والرعب، إثر تعرّض واجهتها الأمامية لتصدع خطير، أثناء رحلة العودة من جنوب أفريقيا عقب الفوز الثمين الذي حققه الفريق على منتخب ليسوتو (2-1) ضمن تصفيات كأس العالم 2026، وفق ما نشرته صحيفة دايلي ميل الإنكليزية اليوم الأحد.

وأكد الاتحاد النيجيري لكرة القدم، في بيان رسمي، أنّ الطائرة توقّفت في العاصمة الأنغولية لواندا من أجل التزوّد بالوقود، قبل أن يُصاب الزجاج الأماميّ بتشقّقٍ كبير بعد الإقلاع بنحو خمس وعشرين دقيقة، ما اضطرّ الطيّارين إلى العودة أدراجهم، وتنفيذ هبوط اضطراري سريع في مطار لواندا. وسادت الطائرة حالةُ ارتباك وخوف بين اللاعبين وأعضاء الطاقم، بينما تعامل قائد الطائرة باحترافية عالية مكّنته من إعادة الجميع إلى الأرض بسلام، وسط تصفيقات الركاب وارتياح الطاقم الفني.

وتسبب الحادث في تأخير وصول المنتخب إلى مدينة أُيو النيجيرية، حيث يُفترض أن يخوض "النسور الخضر" مواجهتهم المقبلة أمام بنين الثلاثاء المقبل. وكشفت تقارير محلية أن مسؤولين حكوميين، بينهم رئيس ديوان الرئاسة ووزيرا الخارجية والنقل الجوي، تدخلوا لتأمين طائرة بديلة تُقلّ الفريق من لاغوس إلى وجهته النهائيّة في أسرع وقت ممكن. وعبّر الاتحاد عن امتنانه لسلطات الطيران الأنغولية التي وفّرت كل المساعدات الفنية العاجلة، مؤكداً أن جميع أفراد البعثة بخير ولم تُسجّل أي إصابات.

ويحتلّ المنتخب النيجيري المركز الثالث في مجموعته ضمن تصفيات كأس العالم 2026، إذ يستقبل منتخب بنين المتصدّر في قمة مباريات الجولة الأخيرة، في مواجهة حاسمة ستحدّد هوية المنتخب المتأهل لمونديال أميركا، ويحتاج رفاق فيكتور أوسيمين إلى تحقيق انتصارٍ بفارق يزيد عن هدفين، مع انتظار تعثّر منتخب جنوب أفريقيا، من أجل الحفاظ على آمالهم في العبور إلى النهائيات العالمية.