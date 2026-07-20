- بعد فوز إسبانيا بكأس العالم 2026، رد حساب بعثة فلسطين في الأمم المتحدة على دعم نتنياهو للأرجنتين بصورة لمنتخب إسبانيا مع عبارة "إسبانيا بطلة العالم"، مما يعكس التوترات السياسية بين إسرائيل وفلسطين. - إسبانيا، بقيادة بيدرو سانشيز، تُعرف بموقفها الرافض للحرب الإسرائيلية على غزة ودعمها للاعتراف بالدولة الفلسطينية، مما يعزز مكانتها كصوت أوروبي بارز في هذا السياق. - إنجاز إسبانيا التاريخي بتحقيق ثنائية كأس أمم أوروبا وكأس العالم في دورتين مختلفتين يعزز مكانتها في تاريخ كرة القدم العالمية.

رد حساب بعثة فلسطين في الأمم المتحدة، على دعم نتنياهو لمنتخب الأرجنتين، بعد انتهاء نهائي كأس العالم 2026، بحصد منتخب إسبانيا للقب على حساب رفاق ليونيل ميسي، بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم مساء الأحد.

وشارك حساب بعثة فلسطين في الأمم المتحدة، تغريدة نشرها الحساب الرسمي لرئيس وزراء إسرائيل، على منصة إكس، تمنى فيها بنيامين نتنياهو التوفيق للمنتخب الأرجنتيني في نهائي كأس العالم، خلال لقائه بسفير الأرجنتين لدى إسرائيل، ورد عليها بصورة لمنتخب إسبانيا مع عبارة "إسبانيا بطلة العالم". وقدّم السفير الأرجنتيني حينها، رسالة صوتية لنتنياهو من رئيس الأرجنتين، خافيير ميلي، جاء فيها: "أنت صديقي، ودائماً ما تدعمنا. سعدتُ كثيراً عندما علمتُ أنك تُشجع الأرجنتين من أجلي".

وتعرف إسبانيا بقيادة رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، بموقفها الرافض للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إذ كانت من أبرز الأصوات الأوروبية المنتقدة لحرب الإبادة الإسرائيلية التي أوقعت أعداداً كبيرة من الضحايا الفلسطينيين، كما تعد من الداعمين بقوة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو ما تجسّد عملياً بعدما أعلنت إسبانيا اعترافها الرسمي بدولة فلسطين.

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ودخلت إسبانيا بهذا التتويج التاريخي، النادي الحصري للبلدان التي نجحت في الجمع بين تاجي كأس أمم أوروبا وكأس العالم في آن واحد وهو إنجاز نادر لم يتكرر عبر التاريخ سوى مرتين فقط؛ الأولى كانت باسم ألمانيا الغربية والثانية دونتها إسبانيا نفسها لتصبح الآن أول دولة في التاريخ تحقق هذه الثنائية القارية والعالمية في دورتين زمنيتين مختلفتين، حيث كانت البداية الأولى في الحقبة الممتدة بين عامي 2008 و2012، والآن تتكرر السلسلة الذهبية بعد إحراز لقب يورو 2024 ثم لقب مونديال 2026.