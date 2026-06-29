بطولة ويمبلدون: نجوم التنس ينهون احتجاجهم بشأن الجوائز المالية

- أنهى نجوم التنس، بقيادة يانيك سينر وأرينا سابالينكا، احتجاجهم على انخفاض الجوائز المالية في بطولة ويمبلدون بعد اجتماعات بناءة مع إدارة البطولة، حيث طالبوا بزيادة حصتهم من عائدات البطولات الكبرى من 15% إلى 22%. - أعلنت ويمبلدون عن رفع الجوائز المالية بنسبة 20%، مما اعتبره اللاعبون تطوراً إيجابياً، لكنهم أكدوا أن القضايا الأساسية لا تزال دون حل، وسيستمر الحوار مع البطولات الكبرى. - أعربت المديرة التنفيذية لنادي عموم إنكلترا عن ارتياحها لعدم استمرار الاحتجاج، مؤكدة على أهمية التركيز على البطولة والتنس بعد محادثات مثمرة.

أنهى أبرز نجوم التنس المشاركين في منافسات بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس الاحتجاج الذي شاركوا فيه بخصوص أزمة الجوائز المالية، وفقاً لممثليهم، وذلك تزامناً مع انطلاق منافسات البطولة البريطانية؛ ثالث بطولات الغراند سلام.

وأنهى أبرز اللاعبين، من بينهم الإيطالي يانيك سينر المصنف الأول عالمياً وأرينا سابالينكا الأولى عالمياً، احتجاجهم على ما اعتبروه انخفاضاً في قيمة الجوائز المالية في بطولة ويمبلدون ثالث البطولات الأربع الكبرى. وكان اللاعبون قرروا في وقت سابق تقليص مدة مؤتمراتهم الصحافية إلى 15 دقيقة خلال الأسبوع الأول من البطولة، في تصعيد لاحتجاج بدأ خلال بطولة فرنسا المفتوحة في شهر مايو/أيار، حيث شمل التزاماتهم الإعلامية قبل انطلاق المنافسات، ويطالب اللاعبون بزيادة حصتهم من عائدات البطولات الأربع الكبرى من نحو 15% حالياً إلى 22%.

وكان منظمو بطولة ويمبلدون البريطانية أعلنوا في وقت سابق رفع قيمة الجوائز المالية بنسبة 20%، وهي خطوة وصفها اللاعبون بأنها "تطور إيجابي ومهم"، وفي بيان سابق لانطلاق البطولة، أكد اللاعبون أن ويمبلدون "تدفع حالياً أقل قليلاً من 15% من عائداتها إلى اللاعبين كجوائز مالية"، في إشارة إلى استمرار أسباب الاحتجاج.

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لكن ممثلي اللاعبين أعلنوا في اليوم الافتتاحي للبطولة، الاثنين، أنهم سيستأنفون التزاماتهم الإعلامية المعتادة، بعد عقد "اجتماعات بناءة" مع إدارة البطولة. وجاء في البيان الرسمي أن القرار يستند إلى "التزام ويمبلدون بتقديم مقترحات محددة لاحقاً. القضايا الأساسية لا تزال دون حلّ، وأنّ اللاعبين سيقيّمون المقترحات فور استلامها. الحوار مع ويمبلدون وبقية بطولات الغراند سلام سيستمر".

في المقابل، أعربت المديرة التنفيذية لنادي عموم إنكلترا، سالي بولتون، عن ارتياحها لعدم استمرار الاحتجاج خلال البطولة، وقالت أمام الصحافيين، الاثنين: "إنه خبر رائع أن نتمكن جميعاً من التركيز الآن على البطولة وعلى التنس. أجرينا محادثات مثمرة جداً خلال عطلة نهاية الأسبوع، وكانت إيجابية، واتفقنا فعلياً على ما اتفقنا عليه سابقاً، وهو مواصلة الحوار بشكل بناء". وبموجب الجوائز الجديدة، سيحصل أبطال الفردي في ويمبلدون على 3.6 ملايين جنيه إسترليني (4.76 ملايين دولار أميركي)، مقارنة بثلاثة ملايين جنيه إسترليني حصل عليها أبطال عام 2024، ومنهم البولندية إيغا شفيونتيك وسينر.