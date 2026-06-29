بطولة ويمبلدون: سينر ينجو من فخ المصنف 50 عالمياً

- تأهل الإيطالي يانيك سينر بصعوبة إلى الدور الثاني من بطولة ويمبلدون بعد فوزه على الصربي ميومير كيتشمانوفيتش بنتيجة (3-2)، حيث واجه صعوبات في البداية وارتكب العديد من الأخطاء، لكنه تمكن من تحسين أدائه في المجموعات الأخيرة. - يسعى سينر للحفاظ على لقبه الذي حققه العام الماضي، رغم تراجع مستواه مؤخراً بعد خروجه من بطولة رولان غاروس، ويأمل في استعادة مستواه الحقيقي بعد خضوعه للعلاج. - عبر سينر عن سعادته بالفوز رغم التوتر والأخطاء في البداية، مؤكداً على أهمية تحسين أدائه في المباريات القادمة.

تأهل الإيطالي يانيك سينر (24 عاماً) بصعوبة إلى الدور الثاني من بطولة ويمبلدون للتنس، ثالثة دورات "غراند سلام" في العام الحالي، وتغلب الإيطالي، اليوم الاثنين، على المصنف الخمسين عالمياً، الصربي ميومير كيتشمانوفيتش بنتيجة (3ـ2)، تفاصيلها (4ـ6 و6ـ3 و7ـ6 و6ـ2 و6ـ3)، وكادت البطولة تشهد مفاجأة كبرى منذ اليوم الأول، ولكن مهارة اللاعب الإيطالي قلبت الطاولة في المجموعات الحاسمة.

وواجه المصنف الأول عالمياً صعوبات في بداية المباراة، وارتكب الكثير من الأخطاء التي أعطت منافسه ثقة كبيرة، وكان سينر مهدداً بالهزيمة، ولكنه رفع مستواه في آخر مجموعتين ليحقق التأهل بعد ثلاث ساعات ونصف من التنافس، ما يؤكد أن الصربي كان قريباً من إحداث مفاجأة كبرى، ولكن في النهاية نجح الإيطالي في تدارك الموقف، بعدما تفادى الأخطاء المباشرة التي ارتكبها في بداية اللقاء، إلا أن خسارة مجموعتين تؤكد أن سينر ما زال بعيداً عن مستواه في بداية العالم عندما حصد الكثير من الانتصارات.

ويطمح النجم الإيطالي إلى المحافظة على اللقب الذي توّج به في العالم الماضي على حساب الإسباني كارلوس ألكاراز، وتعويض فشله في بطولة رولان غاروس منذ أسابيع قليلة، بعدما ودّع المسابقة، وقد خضع إلى العلاج طوال الفترة الماضية بحثاً عن استعادة مستواه، ولكن يبدو أنه ما زال غير قادر على الظهور بمستواه الحقيقي الذي ساعده على التألق.

رياضات أخرى سينر يؤكد جهوزيته للدفاع عن لقب ويمبلدون رغم التحضير المتواضع

وقال سينر بعد تخطي منافسه الصربي: "شكراً لكم جميعاً على حضوركم. إنه لشرف عظيم أن أكون أول لاعب تطأ قدمه الملعب الرئيسي. كنت متوتراً ولم أقدم أفضل ما لدي. كانت هذه أول مباراة لي على العشب، لكنني تمكنت من قلب الأمور لصالحي. لم يكن الأمر سهلاً بعد خسارة المجموعة الثالثة. قدمي بخير، لكن الألم أقل وضوحاً مما هو عليه في الواقع. إنه مجرد ظفر، ولم أكن أرغب في إعاقة كيتشمانوفيتش أو إضاعة الوقت في مقاطعة المباراة. كنت متوتراً للغاية في البداية، حتى على المستوى النفسي، على ملعب كهذا، وكوني حامل اللقب أمر مهم وصعب في الوقت نفسه. أنا سعيد بالفوز؛ سأحتاج إلى تحسين أدائي في المباراة القادمة، لكنني راضٍ. ارتكبت الكثير من الأخطاء في المجموعات الأولى، وهو أمر طبيعي في المباريات الأولى. تمكنت من رفع مستوى أدائي عند الضرورة، كما قدم خصمي مباراة ممتازة. أنا سعيد بالتأهل إلى الدور الثاني".