- شهدت بطولة قطر للتنس مفاجأة كبيرة بفوز الإيطالية إليزابيتا كوتشياريتو على المصنفة الخامسة عالمياً، كوكو غوف، بنتيجة (2-0)، مما يعكس تألقها في البطولة. - البولندية إيغا شفيونتيك تأهلت بسهولة إلى الدور المقبل بعد فوزها على الأندونيسية جانيس تجين، وستواجه الأسترالية داريا كاستكينا، مما يعزز فرصها في التقدم. - تألقت اليونانية ماريا ساكاري بفوزها على الإيطالية جاسيمن باوليني، بينما تأهلت اللاتفية يلينا أوستابنكو بعد انتصارها على الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا.

شهدت منافسات الثلاثاء، في بطولة قطر للتنس (1000 نقطة)، مفاجآت جديدة، بعد نجاح الإيطالية إليزابيتا كوتشياريتو، المصنفة 57 عالمياً، في تخطي عقبة المصنفة خامسة عالمياً، الأميركية كوكو غوف، إثر الانتصار عليها بنتيجة (2ـ0)، في لقاء تواصل قرابة ساعة و36 دقيقة، كانت كافية بالنسبة إلى الإيطالية لتحقق نجاحاً كبيراً، على حساب واحدة من أفضل اللاعبات في العالم، في انتظار أن تؤكد هذه النتيجة في بقية منافسات البطولة، حيث ستواجه يوم الأربعاء لاعبة أميركية أخرى، وهي آن لي.

Elisabetta Cocciaretto won one of the POINTS OF THE YEAR against Coco Gauff in Doha.



Literally breathtaking.



🤯🤯🤯🤯🤯



pic.twitter.com/KD3sHPsnsN — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 10, 2026

ولم تجد البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة ثانية عالمياً، صعوبة تذكر لتخطي عقبة الأندونيسية جانيس تجين، بعد الفوز عليها في الدور الثالث بنتيجة (2ـ0)، وستواجه شفيونتيك في الدور المقبل الأسترالية داريا كاستكينا، التي أقصت البلجيكية إليز ميرتنز إثر الفوز عليها (2ـ0) وتبدو فرص البولندية كبيرة لمواصلة طريقها في المسابقة. كذلك صعدت الكازاخية إيلينا ريباكينا إلى الدور المقبل، بانتصارها على الصينية وانغ شينيو المصنفة 33 عالمياً، بنتيجة (2ـ0)، في نتيجة كانت متوقعة نسبياً.

وفي واحدة من أهم المباريات، نجحت اليونانية ماريا ساكاري في تخطي عقبة اللاعبة الإيطالية جاسيمن باوليني بنتيجة (2ـ0)، لتواصل ساكاري رحلتها من أجل التألق في بطولة قطر لنسخة عام 2026، معتمدةً على جهوزيتها العالية، مقابل تعرض الإيطالية إلى نكسة جديدة في مسيرتها، كما تأهلت اللاتفية يلينا أوستابنكو التي حصدت الوصافة في بطولة العام الماضي، إثر الانتصار على الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا بنتيجة (2ـ0).