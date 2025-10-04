بطولة قطر للاسكواش: عسل يكتفي بوصافة الرجال والحمامي بطلة للسيدات

- في بطولة قطر للاسكواش 2025، حصل المصري مصطفى عسل على المركز الثاني بعد خسارته أمام النيوزيلندي بول كول في النهائي بنتيجة 11-9، 6-11، 11-8، 11-5، رغم تألقه في نصف النهائي ضد فارس الدسوقي. - في منافسات السيدات، توجت المصرية هانيا الحمامي باللقب بعد فوزها على نور الشربيني بثلاثة أشواط نظيفة 11-6، 11-8، 15-13، لتؤكد تفوقها في المباراة النهائية. - نور الشربيني، الفائزة بلقب النسخة الماضية، تأهلت للنهائي بعد انتصارها على البلجيكية تيني جايلس، بينما فاز البيروفي دييغو إلياس بلقب الرجال في النسخة السابقة.

اكتفى المصنف الأول عالمياً المصري مصطفى عسل بالمركز الثاني في بطولة قطر للاسكواش 2025 للرجال، التي نظمها الاتحاد القطري على ملاعب مجمع خليفة الدولي للتنس والاسكواش في الدوحة.

وخسر عسل اللقاء النهائي اليوم السبت أمام المصنف الثاني النيوزيلندي بول كول، بعد أن جاءت نتيجة الأشواط: 11-9 و6-11 و11-8 و11-5. وبدا أن بمقدور عسل العودة في النتيجة بعد تأخره في الشوط الأول، لكن منافسه النيوزيلندي تمكن من حسم الشوطين الثالث. ووصل عسل إلى هذا الدور بعد فوزه على مواطنه فارس الدسوقي بثلاثة أشواط من دون رد في الدور نصف النهائي، بواقع 11 ـ 4 و11 ـ 6 و11 ـ 6، فيما بلغ كول بدوره اللقاء الختامي بعد تغلبه على منافسه الإنكليزي جونا براينيت بواقع 11 ـ 5 و11ـ 3 و11ـ 5.

وفي منافسات السيدات، حصدت المصنفة الثانية عالمياً النجمة المصرية هانيا الحمامي اللقب بعد الفوز على مواطنتها المصنفة الثالثة عالمياً نور الشربيني في المباراة النهائية. وحسمت الحمامي الفوز بثلاثة أشواط من دون مقابل بنتيجة 11-6 و11-8 و15-13 في مباراة استغرقت 41 دقيقة. وعبرت الحمامي إلى النهائي بعد الانتصار على المصرية الأخرى أمينة عرفي بواقع 11 ـ 9 و11ـ 6 و11ـ 7.

فيما نجحت نور الشربيني في الفوز على منافستها البلجيكية تيني جايلس، المصنفة السادسة عالمياً، في قبل النهائي، بواقع 11ـ 6 و11ـ 6 و12ـ 10. وتجدر الإشارة إلى أن الشربيني فازت بلقب النسخة الماضية من البطولة القطرية، في الوقت الذي حصد فيه البيروفي دييغو إلياس لقب فئة الرجال.