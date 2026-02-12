- كارولينا موخوفا تواصل تألقها في بطولة الدوحة بفوزها على آنا كالينسكايا بمجموعتين دون رد، لتصل إلى نصف النهائي للمرة الثالثة هذا العام، وتواجه ماريا ساكاري التي أطاحت بإيغا شفيونتيك. - فيكتوريا مبوكو ترد اعتبارها من خسارة نهائي أديلايد بفوزها على ميرا أندرييفا، محققة فوزها الأول على هذا المستوى في بطولات رابطة اللاعبات المحترفات، لتتأهل إلى ربع النهائي وتواجه يلينا أوستابينكو. - يلينا أوستابينكو تواصل تألقها في الدوحة بفوزها على إليزابيتا كوتشياريتو، التي أظهرت روحاً قتالية عالية رغم الخسارة في أول ظهور لها بدور الثمانية في بطولات فئة 1000 نقطة.

واصلت التشيكية كارولينا موخوفا (29 عاماً) عروضها القوية في بطولة الدوحة ذات الألف نقطة، حيث لم تخسر أي مجموعة حتى الآن. وحسمت آخر ممثلات التنس التشيكي في البطولة مواجهة ربع النهائي من بطولة قطر المفتوحة للتنس للسيدات أمام الروسية آنا كالينسكايا (27 عاماً) بمجموعتين من دون رد، مساء الخميس، بواقع 6-3 و6-4، لتبلغ نصف النهائي للمرة الثالثة خلال عام واحد، لتواصل سعيها نحو أكبر ألقاب مسيرتها الاحترافية وثاني ألقابها فقط.

وضربت موخوفا موعداً مع اليونانية ماريا ساكاري التي أطاحت منافستها البولندية إيغا شفيونتيك وتغلّبت عليها بمجموعتين لواحدة في طريقها إلى الدور نصف النهائي. وحسمت ساكاري، المصنفة 52 عالمياً، مواجهة ربع النهائي لأولى بطولات الألف نقطة هذا الموسم أمام شفيونتيك المصنفة الثانية عالمياً بواقع 2-6 و6-4 و7-5.

وردّت المصنفة العاشرة في البطولة فيكتوريا مبوكو اعتبارها من خسارة نهائي أديلايد في يناير/كانون الثاني الماضي، ونجحت في التفوق على المصنفة الخامسة ميرا أندرييفا بنتيجة 6-3، 3-6، 7-6 (5)، في مباراة استمرت ساعتين و10 دقائق، محققة فوزها الأول على هذا المستوى في بطولات رابطة اللاعبات المحترفات. وكانت هذه النتيجة ثالث فوز في مسيرة مبوكو، البالغة من العمر 19 عاماً، على لاعبة من المصنفات العشر الأوائل، لتتأهل إلى ربع نهائي بطولة من فئة 1000 نقطة للمرة الثانية في مسيرتها، كما أصبحت اللاعبة الثانية هذا العام تحقق الفوز بعد إنقاذ نقاط مباراة مرتين. وستقابل مبوكو نظيرتها اللاتفية يلينا أوستابينكو في قبل النهائي، بعد فوزها على الإيطالية إليزابيتا كوتشياريتو بمجموعتين من ون رد بنتيجة 7-5 و6-4 في دور الثمانية.

وواصلت بطلة رولان غاروس 2017 ووصيفة النسخة الماضية من البطولة القطرية تألقها في الدوحة للعام الثاني على التوالي. وانتهت المسيرة الرائعة لكوتشياريتو في دور الثمانية، بعد أن بدأت مشوارها في البطولة بالخسارة في التصفيات أمام الفرنسية فارافارا غراتشيفا، قبل أن تعود للمشاركة في القرعة الرئيسية نتيجة انسحاب الأميركية مكارتني كيسلر. ورغم الخسارة، أظهرت كوتشياريتو روحاً قتالية عالية في أول ظهور لها بدور الثمانية في بطولات فئة 1000 نقطة، حيث تمكنت من تعويض كسر إرسالها في المجموعتين، لكن أوستابينكو نجحت في حسم الأمور بكسر إرسال حاسم عند التعادل 5-5 في المجموعة الأولى، والتعادل 4-4 في المجموعة الثانية.