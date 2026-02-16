بطولة قطر لتنس الرجال تنطلق بحضور النجوم من ألكاراز إلى سينر

- تنطلق بطولة قطر إكسون موبيل للتنس في نسختها الرابعة والثلاثين بمشاركة نخبة من اللاعبين العالميين، أبرزهم الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الأول عالمياً، والإيطالي يانيك سينر المصنف الثاني، إلى جانب الروسيين دانييل مدفيديف وأندريه روبليف. - يشارك في البطولة ثلاثة لاعبين عرب ببطاقة دعوة، وهم القطري مبارك شنان زيد، اللبناني هادي حبيب، والتونسي معز الشرقي، مما يضفي تنوعاً على المنافسات. - يُعتبر روجر فيدرر الأكثر تتويجاً في تاريخ البطولة بثلاثة ألقاب، يليه نوفاك ديوكوفيتش وروبرتو باوتيستا، مع إنجاز عربي وحيد للمغربي يونس العيناوي في 2002.

تتجه الأنظار، اليوم الاثنين، إلى بطولة قطر إكسون موبيل للتنس (500 نقطة)، في نسختها الرابعة والثلاثين للرجال، التي تقام على الأرضية الصلبة في مجمّع خليفة الدولي للتنس والاسكواش في العاصمة الدوحة، خلال الفترة الممتدة من 16 فبراير/شباط وحتى 21 الشهر عينه، وسط مشاركة العديد من اللاعبين الكبار حول العالم.

ويبرز في هذه النسخة المصنف الأول عالمياً، المتوج مؤخراً بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى دورات الغراند سلام في الموسم، الإسباني كارلوس ألكاراز، وكذلك الإيطالي يانيك سينر المصنف الثاني عالمياً، والذي ودّع أستراليا في ملبورن من نصف النهائي بعد خسارته أمام نظيره الصربي نوفاك ديوكوفيتش، إثر اضطراره للغياب عن هذه النسخة بسبب الإجهاد البدني.

كما تضمّ البطولة الكثير من اللاعبين المميزين الآخرين، بينهم الكازاخي ألكسندر بوبليك المصنف العاشر عالمياً، والروسي دانييل مدفيديف (11 عالمياً)، ومواطنه أندريه روبليف المتوج باللقب في الموسم الماضي، وكذلك التشيكي منسيك السادس عشر عالمياً، والروسي كارين خاشانون الـ18 بين اللاعبين المحترفين على مستوى تصنيف المحترفين.

ويستهل الإسباني كارلوس ألكاراز مشواره في قطر بمواجهة اللاعب الفرنسي آرثر ريندركنيش المصنف الـ28 عالمياً، بينما يلعب الإيطالي يانيك سينر أمام اللاعب التشيكي توماس ماتشاتش المصنف الـ31 عالمياً، أما روبليف حامل اللقب فسيواجه الهولندي يسبر دي يونغ المصنف الـ86 على العالم.

وتشهد البطولة مشاركة ثلاثة لاعبين عرب ببطاقة دعوة، وهم القطري مبارك شنان زيد الساعي لتقديم صورة طيبة أمام جماهير بلاده، وكذلك اللبناني هادي حبيب الذي سبق له المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، إضافة للتونسي معز الشرقي.

ويُعتبر الأسطورة السويسري المعتزل، روجر فيدرر صاحب الـ20 لقباً في بطولات الغراند سلام و28 بطولة ماسترز ذات الألف نقطة، و23 بطولة فئة 500 نقطة، هو الأكثر تتويجاً في بطولة قطر بحصوله على ثلاثة ألقاب أعوام (2005 و2006 و2011)، ويأتي خلفه العديد من الأسماء المميزة مثل ديوكوفيتش مرتين في 2016 و2017، والإسباني روبرتو باوتيستا في 2019 و2022، وآندي موراي في 2008 و2009، والتشيكي بيتر كوردا في 1996 و1998 والسويدي استفيان إيدربج عامي 1994 و1995، وكذلك روبليف العام الماضي وفي 2020، مع الإشارة إلى أن لاعب تنس عربي واحد حقق اللقب وكان المغربي يونس العيناوي في 2002.