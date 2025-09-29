بطولة طوكيو للتنس: ألكاراز وفريتز إلى المباراة النهائية

- تأهل تايلور فريتز إلى نهائي بطولة طوكيو المفتوحة للتنس بعد فوزه على جنسون بروكسبي بمجموعتين نظيفتين، ويطمح لتحقيق لقبه الثالث هذا الموسم بعد فوزه في إيستبورن وشتوتغارت. - يواجه فريتز في النهائي كارلوس ألكاراز، الذي تأهل بعد فوزه على كاسبر رود، ويعتبر ألكاراز المرشح الأقوى للفوز باللقب، حيث يسعى لإضافة لقب جديد إلى مسيرته. - سبق لفريتز أن هزم ألكاراز في كأس ليفر، ويأمل في تكرار هذا الإنجاز في طوكيو، بينما يستعد ألكاراز لمواجهة في بطولة بكين المفتوحة.

تأهل اللاعب الأميركي، تايلور فريتز، المصنف خامساً عالمياً، إلى المباراة النهائية في بطولة طوكيو المفتوحة للتنس، بعد تفوقه على منافسه الأميركي، جنسون بروكسبي، على أن يواجه في النهائي منافسه الإسباني، كارلوس ألكاراز، الذي تفوق على منافسه النرويجي، كاسبر رود.

وحسم الأميركي، تايلور فريتز، مواجهته لجنسون بروكسبي في بطولة طوكيو المفتوحة للتنس، الاثنين، بمجموعتين نظيفتين (6-4) و(6-3)، ويسعى لتحقيق لقب جديد في هذا الموسم بعدما كان حقق لقبين منذ مطلع العام الحالي في إيستبورن الإنكليزية وشتوتغارت الألمانية وكلاهما على ملاعب عشبية، في حين بلغ الدور ربع نهائي لبطولة فلاشينغ ميدوز، آخر البطولات الأربع الكبرى، خلال الشهر الحالي.

وكان فريتز آخر لاعب هزم ألكاراز، المصنف الأول عالمياً، وذلك قبل أسابيع في كأس ليفر، ويسعى الآن لتحقيق فوزه الثاني في طوكيو، حيث سبق له الفوز في عام 2022.

أما النجم الإسباني، كارلوس ألكاراز (22 سنة)، فتأهل إلى المباراة النهائية بعد التفوق على منافسه النرويجي، كاسبر رود، الاثنين أيضاً، وبدأ الأخير بقوة وتفوق في المجموعة الأولى (6-3)، ثم سيطر الإسباني وتفوق في المجموعة الثانية (6-3) ثم (6-4)، ليُكمل تأهله إلى المباراة النهائية ويؤكد منافسته القوية من أجل تحقيق لقب جديد في مسيرته الرياضية، وبات يملك حظوظاً أكبر من فريتز لتحقيق اللقب. في المقابل، سيخوض كارلوس ألكاراز النهائي من أجل التحضير لخوض مواجهة في الدور الـ64 في بطولة بكين المفتوحة للتنس يوم 3 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في سعي لتحقيق لقب أيضاً، يُضيفه إلى سلسلة الألقاب التي حققها في موسم 2025 للتنس.