بطولة باريس ماسترز.. سينر أمام فرصة جديدة لاعتلاء القمة

- يهيمن يانيك سينر وكارلوس ألكاراز على عالم التنس، حيث يتقاسمون الألقاب ويتناوبون على صدارة التصنيف العالمي. سينر يسعى لاستعادة المركز الأول بعد فوزه ببطولة فيينا المفتوحة. - سينر يقترب من ألكاراز بفارق 840 نقطة في التصنيف، مع فرصة لتقليص الفارق إلى 740 نقطة قبل بطولة باريس ماسترز، حيث يسعى للفوز باللقب لزيادة رصيده إلى 11,500 نقطة. - رغم احتمالية استعادة الصدارة، قد يخسر سينر 1,500 نقطة في تصنيف نوفمبر، مما قد يعيد ألكاراز إلى القمة قبل بطولة الماسترز الختامية.

يشهد عالم كرة المضرب في الوقت الراهن هيمنة مطلقة للثنائي: الإيطالي يانيك سينر (24 عاماً) والإسباني كارلوس ألكاراز (22 عاماً)، بعدما أصبح وجودهما في الأدوار النهائية للبطولات الكبرى أمراً شبه محسوم في السنوات الأخيرة. ويتقاسم اللاعبان الألقاب والجوائز، كما يتناوب كلٌّ منهما على اعتلاء صدارة ترتيب لاعبي التنس المحترفين. فبعدما نجح ألكاراز في انتزاع المركز الأول في التصنيف العالمي شهر سبتمبر/ أيلول، يبدو أن سينر أمام فرصةٍ حقيقية لاستعادته مجدداً.

ويسعى بطل أستراليا المفتوحة للتنس، لإنهاء موسم 2025 متربعاً على قمة تصنيف لاعبي التنس المحترفين، رغم الصعوبات التي واجهها منتصف العام. وجاء هذا الطموح بعد تتويجه بلقب بطولة فيينا المفتوحة، الذي أضاف من خلاله 500 نقطة ثمينة إلى رصيده ليصل إلى 10,500 نقطة، مقلصاً الفارق مع الإسباني كارلوس ألكاراز، الذي غاب عن المنافسات منذ مشاركته في طوكيو، إلى 840 نقطة فقط في التصنيف الأسبوعي الرسمي.

ومع خصم النقاط التي حصدها ألكاراز من نسخة 2024 لبطولة باريس ماسترز (100 نقطة)، سينخفض الفارق الفعلي إلى 740 نقطة فقط قبل انطلاق المنافسات في العاصمة الفرنسية. ويدرك سينر أن فرصته الوحيدة لاستعادة الصدارة العالمية تكمن في التتويج بلقب باريس ماسترز 1000، البطولة الكبيرة التي لم يسبق له الفوز بها بعد. ففي حال فوزه، سيرتفع رصيده إلى 11,500 نقطة، بينما سيبقى ألكاراز عند 11,340 نقطة إذا خرج قبل نصف النهائي، وهو ما يعني أن أي سيناريو آخر سيبقي الإسباني على عرش التنس العالمي حتى نهاية الموسم.

لكن حتى في حال تحقيق الفوز، فإن الزعامة قد لا تدوم طويلاً، لأن التصنيف الذي سيصدر في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني، أي قبل انطلاق بطولة الماسترز الختامية في تورينو، سيشهد خصم نقاط نسخة العام الماضي، إذ سيخسر سينر 1,500 نقطة مقابل خصم 200 نقطة فقط من ألكاراز، ما قد يعيد الأخير إلى الصدارة مجدداً.