بطولة الصين المفتوحة للتنس: تأهل ألكاراز وسينر وشفيونتيك

- كارلوس ألكاراز، رغم إصابته في الكاحل، تأهل إلى ربع نهائي بطولة الصين المفتوحة بعد فوزه على زيزو بيرغيس بمجموعتين نظيفتين، ليحقق انتصاره الـ64 ويواجه براندون ناكاشيما في المرحلة المقبلة. - يانيك سينر، المصنف الثاني عالميًا، تألق في مباراته ضد تيرينس أتمان، حيث فاز بثلاث مجموعات بعد مباراة مثيرة، ليواجه فابيان ماروشان في ربع النهائي. - إيغا شفيونتيك، المصنفة الثانية عالميًا، تأهلت إلى الدور الثالث بفوزها على يوي يوان، وستواجه كاميلا أوسوريو في المرحلة التالية.

تابع الإسباني، كارلوس ألكاراز (22 سنة)، رحلته في بطولة الصين المفتوحة للتنس، رغم الإصابة، وبلغ الدور ربع النهائي، لينضم إلى المتأهلين كل من الإيطالي، يانيك سينر، والبولندية، إيغا شفيونتيك، ليؤكد الثلاثي قوته وقدرته للمنافسة على لقب البطولة في نسخة عام 2025.

وتفوق كارلوس ألكاراز على منافسه البلجيكي، زيزو بيرغيس، في مواجهة دور الـ16 من بطولة الصين المفتوحة للتنس، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي، رغم الإصابة التي تعرض لها في كاحله الأيسر في الدور الثاني من البطولة. وبعد 80 دقيقة من المواجهة، حسم المصنف الأول عالمياً والمرشح القوي للتتويج باللقب، المباراة بمجوعتين نظيفتين (6-4) و(6-3). وبهذا الفوز، حقق الإسباني البالغ من العمر 22 سنة انتصاره الـ 64 ليبلغ ربع النهائي التاسع على التوالي، حيث سيواجه الأميركي براندون ناكاشيما، الذي تغلب على المجري مارتون فوتوفيتش بنتيجة (7-5) و(6-3).

وفي مباراة ثانية، حجز الإيطالي، يانيك سينر (24 سنة)، المصنف الثاني عالمياً، مقعده في ربع نهائي بطولة الصين المفتوحة للتنس بعد فوزه على الفرنسي تيرينس أتمان (المصنف 68 عالمياً)، بنتيجة (6-4) و(5-7) ثم (6-صفر)، في مباراة استمرت أكثر من ساعتين، وحُسمت في الأشواط الأخيرة على الملعب الرئيسي دايموند، وأضاع أتمان فرصاً مهمة في المجموعة الأولى، خصوصاً في الشوط العاشر حين أهدر أربع فرص لكسر إرسال منافسه، قبل أن يحسم سينر المجموعة لصالحه.

وفي بداية المجموعة الثانية، فقد الفرنسي أعصابه للحظات بعدما ارتطمت بعض كراته باللوحات الإعلانية وارتفعت حتى سقف الملعب، لكنه استعاد تركيزه وتمكن من مفاجأة حامل لقب 2023 ومعادلة النتيجة، ورد سينر بقوة في المجموعة الحاسمة، حيث فرض سيطرته التامة، وكسر إرسال منافسه ثلاث مرات متتالية ليحسمها (6-صفر) وسط أجواء حماسية في مدرجات ممتلئة.

وأنهى الإيطالي اللقاء بـ 23 ضربة فائزة مقابل 12 خطأ غير مباشر فقط، بينما لم يتمكن أتمان، رغم تسجيله 11 إرسالاً ساحقاً، من مجاراة الإيقاع السريع لسينر. وبهذا الانتصار، سيواجه سينر في ربع النهائي المجري فابيان ماروشان (المصنف 57)، الذي تغلب بدوره على الفرنسي ألكسندر مولر (المصنف 38) بنتيجة (6-3) و(7-6).

أما البولندية، إيغا شفيونتيك، المصنفة الثانية عالمياً بين لاعبات التنس المحترفات، فتغلبت على الصينية يوي يوان لتتأهل إلى الدور الثالث من بطولة الصين المفتوحة. وتمكنت شفيونتيك، المرشحة الأولى للفوز بالبطولة التي توجت بها في 2023، من الفوز على يوي يوان بنتيجة (6-صفر) و(6-3)، في ساعة و14 دقيقة، وستواجه في الدور الثالث الكولومبية كاميلا أوسوريو المصنفة الـ83 عالمياً.