- تأهل منتخبا مصر وتونس إلى الدور الرئيسي في بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد بعد تحقيق انتصارات في الجولتين الأولى والثانية، حيث فازت مصر على أنغولا والغابون، وتونس على الكاميرون وغينيا. - يسعى منتخبا الجزائر والمغرب للتأهل، حيث يحتاج الجزائر للفوز على زامبيا بعد فوزه على رواندا، بينما يحتاج المغرب للفوز على الكونغو بعد خسارته أمام الرأس الأخضر. - البطولة تضم 16 منتخباً موزعين على أربع مجموعات، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة، مع سيطرة عربية تاريخية على الألقاب.

تأهل منتخبا مصر وتونس إلى الدور الرئيسي في بطولة كأس أمم أفريقيا لـكرة اليد في نسختها رقم 27 المقامة حالياً في العاصمة الرواندية كيغالي، في وقت ينتظر منتخبا الجزائر والمغرب فرصة تحقيق الفوز الثاني وحسم الصعود إلى الدور التالي في البطولة التي تستمر حتى 31 يناير/ كانون الثاني الحالي، بعد مرور أول جولتين من منافسات دور المجموعات.

وشهدت مباريات الجولة الثانية نجاح منتخبي مصر وتونس في تحقيق السيناريو السهل بالفوز على أنغولا وغينيا (على الترتيب)، ليحسما بطاقة التأهل المبكر إلى الدور الرئيس. ففي المجموعة الثانية تأهل منتخب مصر (حامل اللقب) وأقوى المرشحين للتتويج بالكأس مبكراً إلى الدور الرئيس، بعدما حقق الفوز على أنغولا (41-28) في الجولة الثانية، وقبلها فاز على الغابون (36-25)، ليحصد أربع نقاط في المركز الأول، ودشن بداية قوية له في البطولة، وترك منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة لصراع يجمع بين أنغولا والغابون حينما يلتقيان في الجولة الثالثة، ويملك كل منهما نقطتين، فيما يواجه منتخب مصر نظيره في أوغندا في الجولة الأخيرة.

في المقابل، حسم منتخب تونس تأهله إلى الدور الرئيس بشكل مبكر، بعدما دشن بداية قوية له في الجولتين الأولى والثانية وافتتح مشواره بالفوز على الكاميرون بنتيجة (41-22)، ثم حقق الفوز على غينيا (35-25)، وحصد أربع نقاط ليؤمن الصدارة ويواصل المشوار بقوة نحو المنافسة على اللقب. ويلعب منتخبا الكاميرون وغينيا وجهاً لوجه في المجموعة نفسها ضمن الجولة الثالثة، بحثاً عن الفوز وحصد وصافة جدول ترتيب المجموعة، خلف منتخب تونس الذي يلعب بدوره مع كينيا في لقاء سهل لـ"نسور قرطاج".

وشهدت المجموعة الأولى نجاح منتخب الجزائر في تخطي منافسه الأساسي على الوصافة، وهو رواندا البلد المستضيف، وفاز بنتيجة (46 – 25)، ليستعيد توازنه من جديد ويصالح جماهيره. ويمتلك منتخب الجزائر نقطتين مقابل نقطتين أيضاً لرواندا من جولتين، وبهذا يحتاج الجزائر إلى الفوز على زامبيا أضعف منتخبات المجموعة لضمان الحصول على المركز الثاني على حساب منتخب رواندا الذي يلعب أمام نيجيريا في الجولة الثالثة والأخيرة. وخاض منتخب الجزائر مباراتين حتى الآن، الأولى أمام نيجيريا وخسر فيها بمفاجأة كبيرة بنتيجة (23-25) ليفقد أول نقطتين، ثم فاز على رواندا. ويتصدر المجموعة الأولى منتخب نيجيريا الذي حصد أربع نقاط في أول جولتين.

وفي المجموعة الرابعة، تعثر منتخب المغرب في الجولة الثانية بالخسارة أمام الرأس الأخضر بنتيجة (28-33)، بعد مباراة قوية وشرسة، ليتجمد رصيد "أسود الأطلس" في المجموعة عند نقطتين، ويتبقى له لقاء أمام الكونغو. ويملك المغرب أفضلية التفوق بفارق الأهداف على الكونغو، حيث حصد المغرب فوزاً كبيراً في الجولة الأولى على بنين (52- 28)، فيما فاز منتخب الكونغو على بنين أيضاً في الجولة الثانية بنتيجة (26 – 22).

وتدور المنافسات بين 16 منتخباً تخوض منافسات الدور الأول، جرى توزيعها على أربع مجموعات، بواقع أربعة منتخبات لكل مجموعة. وتضم المجموعة الأولى كلاً من الجزائر ونيجيريا ورواندا وزامبيا، ووقعت في المجموعة الثانية مصر والغابون وأنغولا وأوغندا، وفي الثالثة تونس وغينيا وكينيا والكاميرون، وفي الرابعة المغرب والرأس الأخضر والكونغو وبنين.

ويتأهل المنتخبان صاحبا أول مركزين من كل مجموعة الرابعة إلى الدور الرئيسي الذي يتم تقسيم المنتخبات فيه إلى مجموعتين، بواقع أربعة منتخبات في كل مجموعة، ويصعد الأول والثاني إلى نصف النهائي، بينما يلعب صاحبا المركز الثالث والرابع في منافسات كأس الرئيس، وتتأهل الفرق صاحبة المراكز الخمسة الأولى في الترتيب النهائي إلى بطولة العالم لكرة اليد المقررة إقامتها في ألمانيا 2027.

وتاريخياً، يملك منتخب تونس الرقم القياسي في عدد مرات التتويج، إذ نال اللقب عشر مرات، ليصبح الأكثر تتويجاً، ويأتي خلفه منتخب مصر الذي حقق اللقب تسع مرات، ويبحث عن الكأس العاشرة ومعادلة الرقم القياسي المسجل لمصلحة تونس، وأخيراً يأتي منتخب الجزائر في المركز الثالث ضمن قائمة الأكثر تتويجاً برصيد سبعة ألقاب، والمثير في الأمر أن البطولة شهدت تفوقاً كاملاً للعرب، حيث حسم الثلاثي تونس ومصر والجزائر (على الترتيب) ألقاب 26 نسخة مرت من عمر البطولة.

ولم يحصد أي منتخب آخر اللقب، وانطلقت أول نسخة عام 1974، وشهدت فوز منتخب تونس، ونال الجزائر أول لقب له في عام 1981، فيما فاز منتخب مصر بأول لقب له في نسخة 1991، بينما أقيمت آخر نسخة عام 2024 في مصر، وشهدت تتويج صاحب الأرض باللقب على حساب منتخب الجزائر.