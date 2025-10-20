بطل مصر الأولمبي يثير الجدل بتغريدة ثم يحذفها

- تضامن الرباع المصري محمد إيهاب مع لاعب تنس الطاولة عمر عصر في أزمته مع زميله محمود أشرف حلمي، مشيراً إلى سيطرة فردية على قرارات الاتحاد الرياضي، مما أثار الجدل قبل حذف التغريدة. - أزمة عمر عصر مع اتحاد تنس الطاولة ونجل رئيس الاتحاد أثارت ردود فعل غاضبة بعد مشاجرة في البطولة الأفريقية، لكن عصر هنأ المنتخب على إنجاز تاريخي بالفوز بجميع الميداليات الذهبية. - أكد عمر عصر التزامه بتمثيل مصر بأعلى درجات الانضباط، مشيداً بدعم الجهازين الفني والإداري، ومؤكداً حرصه على الحفاظ على صورة مشرفة لمصر.

تضامن بطل مصر، الرباع محمد إيهاب (35 عاماً)، صاحب برونزية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 في رفع الأثقال، مع لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة، عمر عصر، في أزمته مع زميله محمود أشرف حلمي، نجل رئيس اتحاد اللعبة.

ونشر محمد إيهاب، اليوم الاثنين، تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كتب فيها: "لماذا أنت حزين يا صديقي، والله في اتحاد شخص واحد هو الذي يختار رئيس الاتحاد ويختار المدربين وأعضاء مجلس الإدارة واللاعبين، ويختار التجارب للبطولات، واللاعبين الذين يشاركون في البطولات، والمدربين الذين يسافرون مع اللاعبين، وهو الذي يعاقب ويوقف ويخصم، والذي يقبض، والذي يخطط في البطولات، ولا تجد بطولة إلا وهو يلتقط الصور إلى جانب الفائز، ويهرب من مسؤولية أي مصاب.. منظومة متحركة"، ولم يكشف محمد إيهاب النقاب عن هوية المسؤول عن إدارة الاتحادات، واختيار مجالس الإدارات واللاعبين المشاركين في البطولات، وكذلك المدربين قبل البطولات الكبرى، ليثير الجدل قبل أن يحذف التغريدة قبل أقل من ساعة.

وأثارت أزمة عمر عصر مع اتحاد تنس الطاولة، ونجل رئيس الاتحاد الجدل، على خلفية المشاجرة التي وقعت بين اللاعبين في اليوم الختامي للبطولة الأفريقية في تونس، وأحدثت ردات فعل غاضبة في الوسط الرياضي المصري. وبعد هجومه على رئيس الاتحاد ونجله، فاجأ عمر عصر الجميع ببيان رسمي قال خلاله: "أتقدم بخالص التهنئة لمنتخب مصر لتنس الطاولة على تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق، منذ أكثر من عشرين عاماً، بعد الفوز بجميع الميداليات الذهبية في بطولة أفريقيا الأخيرة، وهذا الإنجاز هو ثمرة جهد جماعي مميز من اللاعبين والجهاز الفني والإداري، ويعكس المكانة الحقيقية لتنس الطاولة المصرية على الساحة القارية".

وتابع: "بصفتي قائد المنتخب المصري، أدرك تماماً حجم المسؤولية الملقاة على عاتقي، ليس فقط في الأداء داخل الملعب، بل أيضاً في تمثيل المنتخب والقيم التي نعتز بها جميعاً، وقد صدر مني في بعض اللحظات ما لم يكن في الإطار، الذي تعوّدنا عليه داخل المنتخب المصري، وهو ما يدفعني دوماً لتأكيد أهمية الحفاظ على الصورة التي تليق بمصر".

وتابع البيان: "تمثيل مصر شرف عظيم، ويستوجب دائماً أعلى درجات الانضباط والالتزام، وأعد جماهيرنا العزيزة، وكل من يساند المنتخب المصري أن أكون عند حسن الظن، وأن أعمل بكل طاقتي ليبقى اسم مصر في الصدارة، كما أتقدم بخالص التقدير والاعتزاز للجهازين الفني والإداري، ولمجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة وللجنة الأولمبية المصرية، ولوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على دعمه المتواصل، وأؤكد من جديد التزامي الكامل بدوري كقائد المنتخب، وحرصي الدائم على أن يكون ما نقدمه داخل الملعب وخارجه انعكاساً لقيمة مصر ومكانتها".