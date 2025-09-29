بطل سابق يتوعد أوسيك وجوشوا وفيوري: قادر على هزيمتكم

- جيمس توني، بطل العالم السابق في الوزن الثقيل، حقق 77 فوزاً من أصل 92 نزالاً، واعتزل الملاكمة في 2017 بعد مسيرة مذهلة شملت الفوز ببطولات في ثلاث فئات وزن. - توني اشتهر بدفاعه القوي ولكماته المباشرة، ويعتقد أن نجوم الملاكمة الحاليين مثل أولكسندر أوسيك، تايسون فيوري، وأنطوني جوشوا لا يمكنهم مجاراته في قمة مستواه. - تصريحات توني جاءت بعد اختيار الثلاثي ضمن قائمة الأفضل في تاريخ الوزن الثقيل، مما أثار غضب بعض أساطير الملاكمة الذين يرون أن إنجازاتهم لا تؤهلهم لذلك.

يُعد بطل العالم السابق في الوزن الثقيل الأميركي جيمس توني (57 عاماً) أحد أساطير الملاكمة في التاريخ، بعدما حقق مسيرة مذهلة، حقق خلالها 77 فوزاً من أصل 92 نزالاً، ودخل في منافسة على لقب العالم للوزن الثقيل مرتين، عامي 2005 و2006، قبل أن يقرر الاعتزال عام 2017 نهائياً.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس البريطانية، أمس الأحد، أن بطل العالم السابق في الوزن الثقيل جيمس توني اشتهر خلال مسيرته بإخضاع منافسيه أمامه، عبر دفاعه القوي ولكماته المباشرة، الأمر الذي أهّله للفوز بالعديد من بطولات العالم، في ثلاث فئات وزن (المتوسط، المتوسط الفائق، والوزن الثقيل)، لكنه يعتبر أن مشاهير رياضة "الفن النبيل" في السنوات الماضية (الأوكراني أولكسندر أوسيك، والبريطاني تايسون فيوري، ومواطنه أنطوني جوشوا) لا يمكنهم الوقوف أمامه، لو كان في قمة مستواه.

وقال جيمس توني، في تصريحاته عند سؤاله عن الأفضل بين الثلاثي، وإذا ما كان قادراً على هزيمتهم جميعاً: "هؤلاء أعتبرهم عملاً سهلاً بالنسبة لي، صدقوني رغم أنني أعلنت اعتزالي في عام 2017، فإنني ما زلت قادراً على إسقاطهم جميعاً في أي حلبة يقومون باختيارها، لأنني لا أعتبرهم من صفوة وكبار هذه الرياضة، مجرد تركيز بسيط وتدريب جاد في معسكر مغلق، يمكن لي أن أطرحهم بالضربة القاضية، التي جعلتني مشهوراً بين الجماهير".

وتأتي تصريحات جيمس توني، بعدما بدأت وسائل الإعلام العالمية الحديث عن اختيار الثلاثي (الأوكراني أولكسندر أوسيك، والبريطاني تايسون فيوري، ومواطنه أنطوني جوشوا)، ضمن قائمة الأفضل في تاريخ الوزن الثقيل بالقرن الحالي، الأمر الذي جعل العديد من أساطير "الفن النبيل" يُعبرون عن غضبهم الكبير من وجود أسماء هؤلاء الثلاثة، لأنهم لم يحققوا الإنجازات، التي تشفع لهم بالانضمام إلى القائمة الذهبية، على حد تعبير المُلاكم الأميركي السابق.