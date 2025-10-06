بطل العالم 2014 يواصل التحدي ويقطع 80 كيلومتراً في سباق التحمل

- أندريه شورله، بطل العالم مع ألمانيا 2014، يواصل تحدياته الرياضية رغم اعتزاله المبكر، حيث يشارك في رياضات التحمل القصوى لاكتشاف حدود قدراته البدنية والذهنية. - شارك شورله في سباق التحمل في بورنهايم، حيث أكمل 80 كيلومتراً في 12 ساعة، مؤكدًا أن هذه التحديات تمنحه فرصة لفهم قدراته بشكل أعمق وتجربة شعور جديد. - يفضل شورله مواجهة التحديات بعد الاعتزال، معتبرًا أن اكتشاف الحدود والقيود يمنحه شعورًا مختلفًا بالإنجاز والتحكم في حياته.

ما زال بطل العالم مع منتخب ألمانيا عام 2014 أندريه شورله (34 عاماً) يسعى لمواجهة تحديات رياضية رغم اعتزاله المبكر عام 2020 بعمر 29 عاماً، إذ يخوض حالياً مغامرات شاقة في رياضات التحمل القصوى، واضعاً جسده أمام أقصى قدراته لاكتشاف حدوده، فقد شارك سابقاً في جولات جبلية عالية، وتجاوز في حدث "إيفريستينغ" العام الماضي ارتفاع 8848 متراً، أي ما يعادل قمة إيفرست، خلال 24 ساعة، كما خاض قبل أسبوعين ماراثون برلين.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية، الاثنين، أن بطل العالم شورله شارك في سباق التحمل في مدينة بورنهايم، إذ تخطى أكثر من 80 كيلومتراً ودفع جسده إلى أقصى إمكاناته البدنية، ويجدر الذكر أن السباق، المعروف باسم ألترا ماراثون، يبتعد تماماً عن الماراثونات التقليدية، ويخضع لقواعد واضحة وبسيطة، إذ يجب على كل مشارك إكمال جولة بطول 6.7 كيلومترات كل ساعة على مدار اليوم، والفائز هو من يتمكن من الصمود أطول فترة ممكنة من دون انسحاب، مع عدم وجود مسافة محددة مسبقاً، ما يجعل التجربة اختباراً فريداً للتحمل البدني والذهني.

وأضافت الصحيفة أن لاعب تشلسي الإنكليزي وبوروسيا دورتموند الألماني السابق صمد 12 ساعة، وأكمل 11.5 جولة وهو ما يُقدر بحوالى 80 كيلومتراً، وقال في تصريحات، عقب السباق الذي شارك فيه نحو 100 عداء آخر، إن هذا النوع من التحديات يمنحه فرصة لفهم قدراته بشكل أعمق وتجربة شعور لم يكن متاحاً له في أيامه حين كان لاعباً محترفاً، ليضيف قائلاً: "الموضوع يتعلق باكتشاف الحدود والقيود، وأن تكتشف نفسك بطريقة مختلفة تماماً، هذا هو دافعي بالنسبة لي".

وفي الوقت الذي يفضل فيه كثير من زملائه السابقين حياة هادئة بعد الاعتزال، يواصل شورله البحث عن تحديات جديدة، ليختتم حديثه بالقول: "الموضوع أن أضع لنفسي عوائق، أريد أن أرى أين تكمن الحدود، خلال مسيرتي، كان ذلك بطريقة غير واعية، أما الآن فهو اختياري بالكامل، المسألة ألا أجعل الحياة سهلة ومريحة، بل أن أواجه هذه التحديات بنفسي، هذا يمنحني شعوراً مختلفاً بالإنجاز والتحكم في حياتي".