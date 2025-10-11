بطل العالم مع الأرجنتين يُشيد بريال مدريد بسبب الموهبة الجديدة

أشاد بطل العالم مع المنتخب الأرجنتين، المدرب ليونيل سكالوني، بنادي ريال مدريد الإسباني، على خلفية التعامل مع أحد مواهب منتخب الألبيسيليستي الجديدة، الذي أصبح من ركائز تشكيلة المدرب الإسباني، تشابي ألونسو، منذ بداية موسم 2025-2026 الكروي الحالي.

وتحدث مدرب منتخب الأرجنتين بطل العالم في عام 2022، ليونيل سكالوني، أمس الجمعة، في مؤتمر صحافي بعد المواجهة الودية أمام منتخب فنزويلا (1-صفر للأرجنتين)، وقال عن طريقة تعامل نادي ريال مدريد الإسباني مع الموهبة الأرجنتينية، فرانكو ماستانتونو: "مدربه وفريقه يقومون بعمل جيد للغاية. هم يمنحونه المزيد من الدقائق وهو يتعلم كيف يستغلها. إنه لاعب شاب ويجب التعامل معه بالطريقة التي يتعامل بها ناديه معه. إذا رأينا أنه يجب أن يُشارك، فسيلعب. إنه بحال جيدة، ولديه رغبة كبيرة في اللعب. بالتأكيد سيشارك في واحدة من المباراتين أو في الاثنتين. نحن سعداء بمشروعه لاعباً. يجب أن لا ننسى سنّه الحاليّ".

ورغم الانطباع الجيد الذي تركه الجناح المهاجم الشاب، فرانكو ماستانتونو (18 عاماً)، الذي انضم إلى النادي الملكي في ميركاتو صيف 2025، قادماً من نادي ريفر بليت الأرجنتيني، فإن مدرب منتخب الأرجنتين لم يضمن مشاركته الدائمة في التشكيلة أو خوض مواجهة بويرتو ريكو في 15 من الشهر الحاليّ، في إطار المباريات الودية التحضيرية للمنتخب للاستحقاقات القادمة.



وظهر فرانكو ماستانتونو حتى الآن بمستوى مُميز مع نادي ريال مدريد، بعد خوضه تسع مباريات في بطولة الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وسجل هدفاً وصنع آخر. ويُعد حضوره في الملعب مع المدرب الإسباني، تشابي ألونسو، جيداً حتى الآن، وله تأثير مُميز في خط الهجوم، لناحية محاولة خلق الفرص والنجاح بصناعة مراوغات سريعة أمام المنافسين.