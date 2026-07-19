بطل العالم مع إسبانيا: سأكون سعيداً لو تُوّج ميسي باللقب

- جيرارد بيكيه، بطل العالم السابق مع إسبانيا، يأمل في تتويج منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2026، لكنه سيكون سعيدًا أيضًا إذا فازت الأرجنتين بفضل ميسي. - بيكيه ينصح منتخب إسبانيا بعدم استفزاز ميسي، مشيرًا إلى أن ميسي يصبح أكثر شراسة وخطورة عندما يشعر بالإهانة، ويجب التركيز على المباراة بدلاً من إثارة غضبه. - لامين يامال، نجم منتخب إسبانيا الشاب، يُعتبر موهبة استثنائية وقد يصبح بطلاً للعالم، مما سيضعه ضمن قائمة أبرز نجوم كرة القدم الإسبانية.

أعرب بطل العالم مع إسبانيا ونجم برشلونة السابق، جيرارد بيكيه، عن أمله في تتويج منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2026، خلال المباراة المرتقبة أمام الأرجنتين اليوم الأحد (في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القدس المحتلة)، في ملعب نيويورك-نيوجيرسي.

وأجرى بيكيه مقابلة خاصة مع صحيفة ماركا الإسبانية والتي نشرت تفاصيلها، الأحد، وقال عن نهائي مونديال 2026: "أتمنى فوز إسبانيا، ولكن إذا فازت الأرجنتين سأكون سعيداً أيضاً لميسي. إذا كنت أريد أن أمنح إسبانيا نصيحة قبل نهائي كأس العالم، ستكون هذه: "لا تُحاول أن تستفز ليونيل ميسي، تدربت معه لسنوات وأنا أعرف جيداً كيف تكون ردة فعله في مواقف كهذه، هو لا يردّ بالكلمات، بل بلغة كرة القدم".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي النصيحة التي قدمها بيكيه لمنتخب إسبانيا قبل مواجهة الأرجنتين؟ ما هي الصفات التي ذكرها بيكيه عن لامين يامال؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأضاف بيكيه الذي تُوج بلقب كأس العالم 2010، مع منتخب إسبانيا قائلاً "أكبر خطأ يرتكبه أي منتخب هو منح ميسي حافزاً إضافياً. إسبانيا لديها القدرة الفنية على المنافسة، وعليها التركيز على المباراة، وليس التركيز على إثارة غضب ميسي، بمجرد أن يشعر ميسي أنه مُهان، يُصبح أكثر شراسة وخطورة على أرض الملعب. تابعته كثيراً في مسيرتي وصدقوني، هذه نسخة من ميسي ولا أي مدافع يسعى لمواجهتها".

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في المقابل تحدث بيكيه عن نجم منتخب إسبانيا، لامين يامال، وقال عنه: "لامين يامال موهبة استثنائية، أمسى واحد من أكثر اللاعبين تغييراً للمباريات في العالم. لامين يامال، 19 سنة، ربما يُصبح بطلاً للعالم مساءً، إذا حقق ذلك سيدخل قائمة من أبرز نجوم العالم، وذلك لأنه في تاريخ كرة القدم الإسبانية هناك 23 بطلاً فقط حتى الآن، وجميعهم من عام 2010".