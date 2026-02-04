بطل العالم في "موتو جي بي" يفتح باب الرحيل

- لم يحسم فابيو كوارتارارو، بطل العالم في "موتو جي بي" لعام 2021، مستقبله مع فريق ياماها، حيث لم يتفق الطرفان على تمديد العقد، مما يفتح الباب أمام احتمالية انتقاله إلى فريق هوندا الذي يسعى لاستعادة مكانته بعد تراجع الأداء وفقدان سائقه الأول مارك ماركيز. - كوارتارارو أكد خلال تجارب حلبة سيبانغ في ماليزيا أنه يتفاوض مع عدة فرق، منها هوندا، مشيراً إلى أن قراره سيركز على الفوز والشعور بالفرحة على منصة التتويج وليس المال. - ميركاتو "موتو جي بي" لعام 2026 سيشهد نشاطاً كبيراً، مع احتمالية انتقال بطل العالم الإيطالي فرانشيسكو بانيايا من دوكاتي بعد نتائج مخيبة في الموسم الماضي.

لم يحسم بطل العالم في "موتو جي بي"، لعام 2021، الفرنسي فابيو كوارتارارو (26 عاماً)، مستقبله، بما أنه سيكون حراً بنهاية العام الحالي، وبالتالي قد يرحل عن فريق ياماها. ولحدّ الآن، لم يتفق الفرنسي مع فريقه على تمديد التجربة مع قرب بداية منافسات العام الحالي، حيث شرعت الفرق بإجراء الاختبارات تحسباً لانطلاق البطولة.

وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية، أمس الثلاثاء، أن عدداً من الأخبار تربط كوارتارارو بالانتقال إلى فريق هوندا في الموسم المقبل، حيث يرغب الفريق في استعادة مكانته في منافسات "موتو جي بي" بعد تراجعه في المواسم الأخيرة، كذلك فإنه خسر سائقه الأول، النجم الإسباني مارك ماركيز، الذي انضمّ منذ عامين إلى دوكاتي، وفاز ببطولة العالم في الموسم الماضي.

ونقلت الصحيفة الفرنسية تصريحات النجم الفرنسي، وذلك خلال التجارب التي تُقام على حلبة سيبانغ في ماليزيا، حيث قال: "الشيء الوحيد الذي أستطيع تأكيده، أننا نتفاوض مع فرق، وهوندا أحدها، لكن لم يُوقَّع أي عقد بعد، نتفاوض مع العديد من الفرق. سأنتظر قبل اتخاذ أي قرار. أريد الفوز، المسألة لا تتعلق بالمال، بل بالفرحة التي أريد أن أشعر بها على منصة التتويج".

وسيشهد ميركاتو "مو تو جي بي"، في عام 2026 نشاطاً قوياً، بما أن عديد الأسماء مرشحة لخوض تجارب جديدة، وبخاصة بطل العالم في عامي 2022 و2023، الإيطالي فرانشيسكو بانيايا، الذي بات قريباً من الرحيل عن دوكاتي، بعد فشله في العام الماضي، بنتائج كارثية.