بطلة الشطرنج السابقة بولغار ترفض مقترحاً لتولي رئاسة المجر

- رفضت جوديت بولغار، بطلة الشطرنج السابقة، عرض تولّي رئاسة المجر، مشيرة إلى عدم قدرتها على تحمل المسؤولية التاريخية لتوحيد الأمة المنقسمة، لكنها أكدت دعمها لرئيس جديد ومستقل. - جاء اقتراح رئيس الوزراء المجري بيتر ماديار بعد إعلان الرئيس الحالي تاماس سوليوك توقيعه على تعديل دستوري ينهي ولايته، حيث رشّح بولغار كشخصية غير سياسية قادرة على إحداث تغيير بعد 16 عاماً من حكم أوربان. - بولغار، المعروفة بإنجازاتها في الشطرنج، تُعتبر شخصية توافقية في المجر، حيث حققت انتصارات بارزة على أبطال عالميين وتروج للشطرنج بين الشباب منذ اعتزالها.

رفضت بطلة الشطرنج السابقة جوديت بولغار، الاثنين، عرض رئيس الوزراء المجري بيتر ماديار تولّي رئاسة البلاد والمساعدة في طيّ صفحة عهد فيكتور أوربان.

ويأتي اقتراح ماديار، بعد إعلان الرئيس المجري تاماس سوليوك، حليف رئيس الوزراء القومي السابق فيكتور أوربان، أنه سيوقع على تعديل دستوري أقره البرلمان الأسبوع الماضي، من شأنه أن ينهي فترة ولايته. وكان المحافظ المؤيد لأوروبا قد رشّح بولغار، التي تُعد على نطاق واسع أعظم لاعبة شطرنج في التاريخ، باعتبارها شخصية من خارج عالم السياسة يمكنها المساهمة في تنفيذ وعده بإحداث "تغيير في النظام" بعد 16 عاماً من حكم أوربان المتشدد، بحسب وكالة "فرانس برس".

وكتب ماديار على فيسبوك "بلدنا بحاجة إلى الوحدة والسلام وإلى رئيس يمكن لجميع المجريين أن يفخروا به". وأوضح أنه سيلتقي بولغار لسؤالها عمّا إذا كانت مستعدة لتولّي هذا المنصب حتى إقرار دستور جديد. لكن بدورها أعلنت بولغار في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين قالت فيه: "لا أشعر بأنني أملك القوة لتحمّل المسؤولية التاريخية المتمثلة في توحيد أمة منقسمة، ولذلك لا أستطيع قبول الدعوة". وأضافت "سأبذل كل ما في وسعي لدعم رئيس جديد ومستقل ويحظى بالاحترام في تحقيق هذه الأهداف".

بعيدا عن الملاعب فيفا يدرس معاقبة الأرجنتين بعد أحداث نهائي كأس العالم

وتحظى جوديت بولغار؛ البالغة 49 عاماً بشهرة كبيرة في المجر، وهي غير محسوبة على أي حزب، ما يجعلها مقبولة من الأطراف كافة. وكانت بولغار طوال أكثر من ربع قرن مصنفة أولى عالمياً في رياضة الشطرنج لدى السيدات، ولا تزال المرأة الوحيدة التي دخلت قائمة أفضل عشرة لاعبين في العالم على الإطلاق. وحققت بولغار انتصارات كبيرة على عدد من أبطال العالم الرجال، من بينهم الروسي غاري كاسباروف عام 2002. ومنذ اعتزالها عام 2014 المشاركة في الدورات، زاولت تعليم الشطرنج والترويج له بين الشباب، ما جعلها شخصية توافقية في المجتمع المجري.