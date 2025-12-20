أظهر المدير الرياضي لمنتخب تونس لكرة القدم زياد الجزيري (48 عاماً)، تأثراً واضحاً بتجربته لاعباً، وذلك من خلال القرارات، التي اتخذها عند تحضير "نسور قرطاج" للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، التي ستقام في المغرب، اعتباراً من 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري حتى 18 يناير/ كانون الثاني المقبل.

وعاصر الجزيري المدير الفني الفرنسي، روجيه لومير، الذي قاد منتخب تونس إلى لقبه الوحيد في أمم أفريقيا حتى الآن، وتحديداً في العام 2004، حينها كان زياد أبرز نجوم الفريق، وساهم بنسبة كبيرة في حصول "نسور قرطاج" على كأس البطولة، ويبدو أن نجاح تونس في تلك الفترة ساعد المهاجم السابق لاحقاً في اكتساب الخبرة بمسيرته مسؤولاً.

وبحسب المعطيات، التي حصل عليها "العربي الجديد"، يوم الجمعة، فإنّ طريقة تخطيط الجزيري لتحضيرات "نسور قرطاج" لبطولة كأس أمم أفريقيا، المغرب 2025، كانت في أغلب الأحيان مستوحاة من استراتيجية لومير، الذي تسلّم مهمة قيادة منتخب تونس في ذلك الوقت، وفي رصيده ثلاثة تتويجات مع فرنسا، وهي كأس العالم 1998، كمساعد مدرب، ولقب كأس أمم أوروبا 2000 وكأس العالم للقارات 2001، مديراً فنياً.

وعلى طريقة لومير، فضّل الجزيري، وبالتشاور مع المدرب سامي الطرابلسي، إقامة المعسكر الأخير الذي يسبق أمم أفريقيا، خارج العاصمة تونس، وتحديداً في مدينة طبرقة، شمال غرب البلاد، وذلك حتى يبتعد الفريق عن ضغط الصحافة والجماهير، خصوصاً أن المنتخب تعرض لانتقادات قوبة، بعد مغادرته كأس العرب قطر 2025، مبكّراً، في خطوة كان الهدف منها الحفاظ على تركيز اللاعبين.

وكشف مصدر مقرب من منتخب تونس أن إقامة اللقاء الودي الوحيد في المعسكر، تحديداً ضد بوتسوانا، خلف الأبواب المغلقة، دون أي بث عبر وسائل الإعلام، كان قراراً مباشراً من الجزيري، وهو ما وافق عليه الطرابلسي وكامل أعضاء المكتب التنفيذي، وقد أغلق المنتخب أبوابه تماماً في وجه الصحافة والجماهير، خلال هذا المعسكر، وبالأخص في المباراة الودية، وهي استراتيجية كان يعتمدها لومير، خصوصاً قبل المنافسات المهمة والمباريات المصيرية.

ويعتبر الجزيري أنّ نجاح منتخب 2004 التاريخي يتمثل في الحفاظ التام على تركيز اللاعبين، وعزلهم عن المحيط الخارجي، بالإضافة إلى أنه كان صارماً في خطابه مع زملاء إلياس السخيري، حول أهمية الفوز بالمباراة الافتتاحية ضد أوغندا، الثلاثاء المقبل، معتبراً إياها مفتاح البطولة، ما يعيد للأذهان تصريحات لومير في "كان" 2004، عندما أعلن أن أول أهدافه مع منتخب تونس تتمثل في كسر عقدة المباراة الافتتاحية لأمم أفريقيا، ليفوز الفريق على رواندا بصعوبة (2-1)، وهو ما عبّد الطريق بعد ذلك نحو التتويج باللقب في نهاية المشوار.