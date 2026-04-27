بصمات عربية مؤثرة في ملاعب أوروبا: بن سبعيني يتألق وزرقان يحسم القمة

شهدت الدوريات الأوروبية، حضوراً عربياً لافتاً في مختلف الملاعب، حيث خطف اللاعبون العرب الأضواء بتأثيرهم المباشر في نتائج فرقهم، ما بين أهداف حاسمة، تمريرات مؤثرة، وأدوار قيادية صنعت الفارق في مواجهات قوية. وتألق الدولي الجزائري رامي بن سبعيني بشكل لافت في فوز بوروسيا دورتموند العريض على فرايبورغ بنتيجة 4-0، في المباراة التي أُقيمت مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الألماني.

وكان بن سبعيني أحد أبرز نجوم اللقاء، بعدما قدم تمريرة حاسمة لزميله ماكسيميليان باير الذي افتتح باب التسجيل مبكراً في الدقيقة الثامنة. ولم يكتفِ بن سبعيني بذلك، بل عاد ليُسجل الهدف الثالث في الدقيقة 31، مؤكداً حضوره الهجومي القوي ومساهمته المباشرة في حسم المواجهة منذ شوطها الأول، ليصل لهدفه الخامس في مسابقة الدوري، مع تمريرتين حاسمتين. وعادل الدولي الجزائري رقم مواطنه إسحاق بلفوضيل، ليصبحا معاً أفضل هدافين جزائريين في تاريخ الدوري الألماني، برصيد 25 هدفاً لكل منهما. وسجّل المغربي ألياس شعيرة هدف فريقه الوحيد في خسارة ريال أوفييدو أمام إلتشي بنتيجة 2-1، في المباراة التي ضمن منافسات الدوري الإسباني. ورغم أن هدف شعيرة لم يكن كافياً لتفادي الهزيمة، إلا أن اللاعب برز كأحد أكثر لاعبي أوفييدو فاعلية في الشوط الثاني، حيث تحرك بذكاء بين الخطوط واستثمر المساحة داخل منطقة الجزاء ليسجل هدفاً عكس إصراره وشخصيته الهجومية، ليصل لهدفه السادس في الليغا، مع تمريرتين حاسمتين.

ولعب النجم الدولي الأردني موسى التعمري دور "الرجل الحاسم" في فوز فريقه رين الصعب والثمين خارج دياره أمام نانت بنتيجة (2-1)، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الفرنسي. وفي بداية قوية للمباراة، استغل التعمري سرعته الفائقة ومهارته في الاختراق ليربك دفاعات نانت، مما أجبر حارس مرمى المنافس على ارتكاب خطأ ضده داخل منطقة العمليات، ليتحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 7 (تحصل نجم الأردن على 4 ركلات جزاء لفريقه هذا الموسم الأعلى في الدوريات الكبرى رفقة مبابي وفينيسيوس)، انبرى لها زميله إستيبان لوبول بنجاح. وخطف المغربي ياسين كشطة الأضواء في تعادل لوهافر المثير أمام ميتز بنتيجة 4-4، ضمن منافسات الدوري الفرنسي، بعدما ترك بصمته بهدف مهم في الدقيقة 13. وجاء هدف كشطة في توقيت مبكر ليؤكد بدايته القوية في اللقاء، حيث أظهر جرأة هجومية وحضوراً ذهنياً عالياً داخل مناطق المنافس، محرزاً الهدف الثاني له في المسابقة الفرنسية.

وواصل مواطنه يوسف الشرميطي تقديم مستويات جيدة كعنصر هجومي فعال، حتى وإن لم تكن النتيجة النهائية في صالح فريقه رينجرز حيث سجل الهدف الأول في الدقيقة 51، قبل الخسارة أمام ماذرويل 2-3 في الدوري الاسكتلندي. واستمر التألق المغربي في الدوريات الأوروبية، بعد توهج ريان ماي في الملاعب القبرصية، ليساهم في انتصار فريقه أومونيا نيقوسيا خارج ملعبه على حساب أبولون ليماسول بنتيجة (3-2)، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات المرحلة 31. بهذا الهدف، واصل ماي تقديم أحد أفضل مواسمه الاحترافية، بعد وصوله لـ 21 هدفاً حاسمة بقميص أومونيا هذا الموسم، مما يجعله أحد أبرز المرشحين للعودة لصفوف المنتخب المغربي في مونديال 2026 نظير مستوياته الثابتة.

وفرض الدولي الجزائري آدم زرقان نفسه نجماً فوق العادة، بعدما قاد فريقه يونيون سانت جيلواز لتحقيق انتصار مستحق على ضيفه أندرلخت بنتيجة (3-1)، في قمة منافسات الدوري البلجيكي. ولم يمهل "المايسترو" الجزائري الضيوف الكثير من الوقت، حيث استعرض مهاراته التهديفية بتسجيل هدفين متتاليين في الشوط الأول؛ جاء الأول في الدقيقة 17، قبل أن يعود ويضاعف النتيجة في الدقيقة 25، ليصل لهدفه الرابع في البطولة. وفي لقاء آخر بالبطولة ذاتها، ترك الجزائري إلياس سبعاوي بصمته في انتصار فريقه سانت ترويدن بأربعة أهداف لهدف على مضيفه ميكيلين.