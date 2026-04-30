بسبب مباراة كرة قدم... إقالة مسؤول عسكري في تركيا

- اتخذت وزارة الدفاع التركية إجراءات تأديبية صارمة بعد تحليق مقاتلات ومروحيات فوق استاد كونيا خلال مباراة قونيا سبور وفنربخشة، مما أثار جدلاً واسعاً. - تم إعفاء اللواء ميتيه كوش، قائد القاعدة الجوية الثالثة في قونيا، من منصبه لإصداره أوامر الطيران، في خطوة تهدف للحفاظ على الانضباط العسكري. - أكدت الوزارة على أهمية الانضباط المؤسسي داخل القوات المسلحة، مشددة على عدم التساهل مع أي تجاوزات، بينما انتهت المباراة بفوز قونيا سبور بهدف حاسم.

أعلنت وزارة الدفاع التركية اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة على خلفية الجدل الذي رافق مباراة قونيا سبور وفنربخشة في كأس تركيا التي أقيمت في 21 من شهر إبريل/نيسان الجاري، بعدما حلّقت مقاتلات أف - 16 ومروحيات من طراز سكورسكي فوق أجواء استاد كونيا بيوكشهير أرينا أثناء اللقاء، في مشهد لفت الأنظار وأثار تساؤلات واسعة داخل تركيا.

وأوضحت الوزارة، اليوم الخميس، أن قائد القاعدة الجوية الثالثة الرئيسية في قونيا، اللواء ميتيه كوش، جرى إعفاؤه من منصبه بسبب إصداره أوامر الطيران التي سمحت بحدوث هذه التحليقات خلال المباراة. وأضافت أن القرار جاء في إطار الحفاظ على الانضباط العسكري وعدم السماح بأي تجاوز خارج الأطر المعمول بها.

وشددت وزارة الدفاع في بيانها على أن الانضباط يُعد الركيزة الأساسية داخل القوات المسلحة التركية، مؤكدة أن صون "الانضباط المؤسسي" والحفاظ عليه أمر غير قابل للتهاون، وأشارت إلى أن جميع الوقائع تُقيّم وفق القوانين واللوائح وبمنظور الانضباط العسكري، مع التأكيد على عدم التساهل مع أي تصرف يخرج عن هذه القواعد.

ويعرف اللواء ميتيه كوش بولائه وتشجيعه الشديد لنادي قونيا سبور، وهو الذي بادر بتنظيم هذا "الدعم" الجوي، إذ أصدر أوامر بتحليق الطائرات فوق الاستاد في محاولة لتحفيز فريقه المفضل خلال المواجهة وتشتيت انتباه الفريق المنافس. وعلى الصعيد الرياضي، انتهت المباراة بفوز قونيا سبور بهدف دون مقابل، جاء من ركلة جزاء حاسمة في الوقت بدل الضائع، ليحسم بطاقة العبور إلى نصف نهائي مسابقة الكأس.