بزشكيان: لاعبات المنتخب الإيراني تعرّضن للتضليل في أستراليا

- أشاد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان باللاعبات اللاتي عدن إلى إيران بعد مشاركتهن في كأس آسيا للسيدات، واصفاً إياهن بمصدر فخر، ومؤكداً أن أبواب العودة مفتوحة لمن طلبن اللجوء في أستراليا. - منحت أستراليا تأشيرات إنسانية لست لاعبات وعضو من الطاقم المرافق للمنتخب الإيراني بعد طلبهن اللجوء خوفاً من الملاحقات، لكن ثلاث عضوات تراجعن عن الطلب. - وصفت وكالة تسنيم الإيرانية محاولات أستراليا لدفع اللاعبات لطلب اللجوء بأنها "عملية سياسية غربية"، وليست مرتبطة بمخاوف رياضية أو شخصية.

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان (71 عاماً) إنّ لاعبات المنتخب الإيراني لكرة القدم اللاتي طلبن اللجوء في أستراليا قد "تعرّضن للتضليل"، مشيداً في الوقت نفسه باللواتي عدن إلى البلاد بعد مشاركتهن في بطولة كأس آسيا للسيدات، مؤكداً أنهن يُمثلن "مصدر فخر"، وموجّهاً الشكر لهن ولعائلاتهن.

وفي بيان مطوّل نُشرته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" اليوم الأحد، قال بزشكيان إنّ اللاعبات "تعرّضن للتضليل"، مؤكداً في الوقت نفسه أنّ أبواب العودة إلى إيران "ستظل مفتوحة أمامهن متى ما قررن ذلك"، مضيفاً: "نحن ننتمي إلى هذه الأرض، ولا يجب أن نسمح لأي جهة بتقسيم أو إضعاف بلدنا".

وكانت أستراليا قد منحت، في مطلع مارس/ آذار الماضي، تأشيرات إنسانية لست لاعبات وعضو من الطاقم المرافق للمنتخب الإيراني للسيدات، بعد تقدمهن بطلب لجوء بدافع الخوف من التعرض لملاحقات محتملة عند العودة إلى إيران، على خلفية عدم إنشاد النشيد الوطني خلال إحدى مباريات كأس آسيا، ولاحقاً، تراجعت ثلاث عضوات عن طلب اللجوء، ثم غيّرت لاعبة أخرى قرارها، ليبقى في أستراليا عضوان فقط من البعثة.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية، في مارس الماضي، أنّ السلطات الأسترالية حاولت الضغط على عضوات المنتخب الإيراني للسيدات لدفعهن إلى طلب اللجوء خلال مشاركتهن في البطولة القارية، ووصفت ما حدث بأنه "عملية سياسية غربية"، وليس مرتبطاً بمخاوف رياضية أو شخصية. وزعمت الوكالة أن الشرطة في سيدني فصلت اللاعبات عن الطاقم الفني، وقدّمت لهن عروضاً تتعلق بالسكن والتعليم، في محاولة لتهيئة ظروف تشجع على اللجوء.

وفي السياق نفسه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في تصريحات سابقة، إنّ بلاده "تفخر بلاعبات المنتخب اللواتي لم ينخدعن بما وصفه بـ"الخدعة الأسترالية"، معتبراً أنّ ما جرى "مثال واضح على النفاق والتضليل".