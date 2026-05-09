برينتفورد طالب بركلة جزاء أمام مانشستر سيتي.. الشريف يحسمها

- شهدت مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد حالة تحكيمية مثيرة للجدل، حيث لم تُمنح ركلة جزاء لبرينتفورد في الدقيقة 71، مما أثار تساؤلات حول قرار الحكم مايكل سالزبوري. - الخبير التحكيمي جمال الشريف أوضح أن إيغور تياغو كان في موقف صحيح، وأن التلامس الطفيف بين كيفين شايد ومنافسه كان سببه شايد نفسه، مما أدى إلى سقوطه. - تقنية الفار أكدت صحة قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء، حيث تبين أن شايد صدم قدمه بساقه، مما أدى لتعثره داخل منطقة الجزاء.

شهدت المواجهة التي انتصر فيها مانشستر سيتي على ضيفه برينتفورد في استاد الاتحاد، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإنكليزي الممتاز، مساء السبت، حالة تحكيمية أثارت الكثير من التساؤلات، حول صحة قرار الحكم مايكل سالزبوري.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف، رأيه عن سبب عدم منح ركلة جزاء لصالح برينتفورد ضد مانشستر سيتي في الدقيقة 71 من عمر الشوط الثاني، بقوله: "كانت الكرة بحوزة دانغو واتارا، الذي أعطى تمريرة بينية إلى زميله إيغور تياغو، الذي كان في موقف صحيح لا تسلل فيه، لأنه كان يقف مع آخر ثاني مدافع، وهو ناثان أكي".

وتابع: "استمرت الهجمة، وسيطر إيغور تياغو على الكرة، ودخل إلى منطقة الجزاء، وعكس كرة إلى الخلف نحو زميله كيفين شايد، الذي كان ملاحقاً من قبل ماتيوس نونيز، وطبعاً عندما مررت الكرة ومع سرعة مهاجم برينتفورد كانت الكرة سوف تصل إليه تماماً، الأمر الذي جعله يخفف سرعته، حتى تصل إليه الكرة بشكل مثالي".

وأوضح: "حاول مهاجم برينتفورد أن يستخدم قدمه اليمنى بإرجاعها إلى الخلف وعدم تحريكها إلى الأمام بالسرعة التي يتحرك بها، وحدث تلامس طفيف مع منافسه كان هو سببه، وعندما شعر كيفين شايد بعدم قدرته على الوصول إلى الكرة بالوقت الصحيح، صدم قدمه اليمنى مع ساقه اليسرى من الخلف، ما أدى إلى سقوطه وابتعاد الكرة عنه".

وختم الشريف حديثه: "استمر اللعب، وعند أول توقف في المباراة، دققت حجرة الفار في ما حدث، وأكدت قرار الحكم بعدم وجود ركلة جزاء لصالح برينتفورد، الذي صدم قدمه بساقه، ما أدى إلى تعثره داخل منطقة الجزاء، وبالتالي القرار النهائي للحكم مايكل سالزبوري كان صحيحاً، ولا وجود لركلة جزاء ضد مانشستر سيتي".