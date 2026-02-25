بريستياني يُثير الجدل: اتهم "يويفا" بالتحيز لريال مدريد

- أثار جيانلوكا بريستياني، نجم بنفيكا، جدلاً باتهامه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالتحيز لريال مدريد بعد رفض استئناف بنفيكا بشأن أحداث مباراة دوري الأبطال. - حذف بريستياني تغريدته المثيرة للجدل بسرعة، لكن تم توثيقها، مما يعقد موقف بنفيكا أمام الاتحاد الأوروبي الذي يدرس فرض عقوبات إضافية بسبب عبارات عنصرية ضد فينيسيوس جونيور. - يعمل الاتحاد الأوروبي على إصدار قانون لفرض عقوبات صارمة على العبارات العنصرية في الملاعب، للحد من انتشار هذه الظاهرة في الدوريات الأوروبية.

أثار نجم نادي بنفيكا البرتغالي جيانلوكا بريستياني (20 عاماً)، الجدل بين جماهير الرياضة بعدما وجه اتهاماً صريحاً للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، بأنه يتحيز بشكل واضح لفريق ريال مدريد الإسباني، بعد رفض الهيئة الكروية رفض الاستئناف المقدم من قبل الفريق البرتغالي حول الأحداث التي شهدتها المواجهة التي جمعت بينهما ضمن منافسات ذهاب المُلحق المؤهل إلى دور الـ16 في دوري الأبطال.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، الأربعاء، أن جيانلوكا بريستياني رد على تغريدة لأحد المتابعين، الذي وجه سؤاله للنجم الأرجنتيني حول قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، بقوله: "اللكم دون الكرة مسموح به ولا يوجد هناك أي عقاب، لكن هناك عقوبة فرضت من دون دليل، وهو أمر مسموح به بالنسبة لهم، إنهم لا يحاولون إخفاء انحيازهم التام لريال مدريد. ما يحدث عار".

وتابعت أن جيانلوكا بريستياني حذف ما كتبه بسرعة، لكن العديد من المُتابعين أخذوا صورة لما كتبه، الأمر الذي سيعقد المهمة أمام إدارة نادي بنفيكا البرتغالي، التي ستواجه الآن قضية أخرى من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الذي يدرس الآن خيار فرض المزيد من العقوبات على النجم الأرجنتيني بسبب العبارات العنصرية التي وجهها ضد مهاجم ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور، في مواجهة ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 في دوري الأبطال.

وأوضحت أن تعليق جيانلوكا بريستياني جاء بعد ساعات قليلة من رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الاستئناف الذي قدمه من أجل رفع العقوبة المسلطة على صاحب العشرين عاماً، الذي لن يخوض مواجهة إياب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 في دوري الأبطال، إلا أن النجم الأرجنتيني وضع إدارة فريقه البرتغالي في موقف محرج للغاية.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، يعمل خلال الفترة الحالية على إصدار قانون يفرض عقوبات صارمة تجاه كل لاعب أو مشجع يتفوه بعبارات عنصرية داخل الملاعب، وذلك لوضع حدٍ لانتشار هذه الظاهرة التي ازدادت خلال الأسابيع الماضية، وبخاصة في الدوريات الأوروبية.