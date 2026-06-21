بريان بروبي.. من حادثة الابتزاز والتهديد إلى التألق في كأس العالم

- تألق بريان بروبي في مباراة هولندا ضد السويد في كأس العالم 2026، مسجلاً هدفين من أصل خمسة، مما ساهم في فوز فريقه الكبير. - تعرض بروبي لتهديدات وابتزازات عنيفة بعد رفضه دفع 150 ألف يورو لمجرم، مما أدى إلى سلسلة من الحوادث الخطيرة، لكنه رفض مساعدة ناديه السابق أياكس وتعامل مع الأزمة بنفسه. - رغم تراجع مستواه بسبب الأزمة، استعاد بروبي تألقه وانتقل إلى نادي سندرلاند، ليصبح أحد نجوم منتخب هولندا في المونديال تحت قيادة رونالدو كومان.

قدم نجم هولندا، بريان بروبي (24 عاماً)، نفسه بقوة خلال مواجهة منتخب بلاده لنظيره السويدي، والتي انتهت بفوز كتيبة "الطواحين" بخماسية مقابل هدف، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة، لبطولة كأس العالم 2026.

وسجل بروبي أول هدفين لمنتخب بلاده في اللقاء، قبل أن يضيف كودي خاكبو هدفين آخرين، فيما كان الهدف الأخير، من نصيب البديل كريسنسيو سامرفيل. وتمكن لاعب نادي سندرلاند الإنكليزي، من تجاوز أزماته السابقة، بعد أن تعرض اللاعب لتهديدات ابتزاز عنيفة، تضمنت إشعال حرائق وتفجيرات وإطلاق نار.

وفي يونيو/حزيران من عام 2025، كشف تقرير لصحيفة هيت بارول الهولندية، أن الاعتداءات على النجم الهولندي جاءت بعد رفضه دفع 150 ألف يورو لمجرم من أمستردام ادعى أنه "حل مشكلة" له. وتلت ذلك سلسلة من الحوادث، بدءاً من تفجير عبوة ناسفة قرب سيارته، وصولاً إلى إضرام النار في سيارة شقيقة زوجته، وإصابة صديق مقرب لبروبي، كان قد حاول التدخل نيابةً عنه، بجروح خطيرة جراء إطلاق النار عليه.

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وزعم التقرير، أن بروبي رفض عروض المساعدة من ناديه السابق أياكس أمستردام، مصراً على أنه سيتعامل مع الابتزاز بنفسه. ولم تجد الشرطة أي دليل على أن بروبي قد دفع أي أموال للمجرم (يحمل اسم جيمون)، الذي حُكم عليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بالسجن 10 سنوات لمحاولته قتل صديق بروبي، وجرائم تتعلق بالأسلحة النارية، والاتجار بالمخدرات. وكان بروبي محط أنظار أندية الدوري الإنكليزي الممتاز، لكن مستواه تراجع بشكل حاد بعد هذه الأزمة، قبل أن ينجح في استعادة وضعه، والانتقال إلى صفوف نادي سندرلاندن ويصبح اليوم أحد نجوم منتخب هولندا في مونديال 2026، بقيادة رونالدو كومان.