برونو فيرنانيدز يخرج عن صمته بعد طرد رونالدو: يعرف أنّه أخطأ

- تفاعل برونو فرنانديز مع طرد كريستيانو رونالدو خلال مباراة البرتغال ضد أيرلندا، مما سيؤدي إلى غيابه عن المباراة الحاسمة ضد أرمينيا في تصفيات كأس العالم 2026. - أشار فرنانديز إلى أن الطقس الحار والإحباط من النتيجة السلبية كانا من أسباب رد فعل رونالدو، الذي دفع ثمنه غالياً بعد طرده بسبب ضربه لأحد المدافعين. - أكد فرنانديز على ضرورة تحسين الأداء الهجومي للفريق في المباراة القادمة لضمان التأهل المباشر لكأس العالم، مشددًا على أهمية الفوز واستمرار الفريق في تحقيق الانتصارات.

تفاعل اللاعب البرتغالي الدولي برونو فرنانديز (31 عاماً)، اليوم السبت، مع لحظة طرد قائد المنتخب كريستيانو رونالدو (40 عاماً)، خلال المباراة التي خسرها "برازيل أوروبا" الخميس الماضي أمام أيرلندا، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، مما سيعني غيابه عن مباراة الأحد الحاسمة أمام أرمينيا، والتي لا يريد فيها الفريق التعثّر للتأهل مباشرة إلى النهائيات المونديالية.

وقال فيرنانديز، في مؤتمر صحافي اليوم عن تلك اللحظة وأول بطاقة حمراء في مسيرة رونالدو مع منتخب بلاده: "الطقس الحار في المباراة، حرارة اللحظة، الإحباط من عدم تحقيق نتيجة إيجابية، هي أمور أخرى تحدث في كرة القدم، لحظة دفع فيها كريس (كريستيانو رونالدو) ثمن رد فعله غالياً، وهو أمر يعرف أنه لم يكن يريد أن يفعله، لكنه حدث في النهاية، يعرف أنه ارتكب خطأ وللأسف لن يتمكن من مساعدتنا غداً".

ويأمل رونالدو في بلوغ منتخب بلاده كأس العالم مباشرة لضمان المشاركة السادسة له توالياً، بعد 2006 في ألمانيا، و2010 في جنوب أفريقيا، و2014 في البرازيل، و2018 في روسيا، وقطر 2022، وهو الذي تعرّض للطرد أمام أيرلندا بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) بسبب حركة داخل المنطقة، حين قام بضرب ظهر أحد المدافعين المنافسين بمرفقه، ولذلك لن يتمكن من المشاركة في مباراة الأحد.

وختم نجم مانشستر يونايتد حديثه حول ما حصل أمام أيرلندا، وكذلك مواجهة أرمينيا المصيرية: "لم تسر كما كنا نريد.. خلقنا القليل من الفرص لأننا لم نكن حاضرين في الثلث الأخير من الملعب. أعتقد أن بناء هجماتنا كان دائماً ضعيفاً وبطيئاً بعض الشيء بالنسبة لدفاع أيرلندا، كان علينا أن نكون أكثر استراتيجية في تحريك الكرة. ما علينا فعله غداً هو الفوز بالمباراة غداً، لأن هذا المنتخب معتاد على الفوز وعليه أن يستمر هكذا، سنسعى إلى فرض أسلوب لعبنا".