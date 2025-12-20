برونو فيرنانديز على رادار بايرن ميونخ بعرض ضخم

- برونو فيرنانديز، قائد مانشستر يونايتد، يواجه مرحلة حاسمة في مسيرته مع احتمال انتقاله إلى نادٍ أكثر استقراراً وطموحاً بعد سنوات من تحمل العبء الأكبر في مشروع غير مستقر. - بايرن ميونخ يضع فيرنانديز ضمن أولوياته، مع استعداد لتقديم عرض بقيمة 50 مليون يورو، مستنداً إلى أدائه الثابت وشخصيته القيادية. - رغم نجاحه في مانشستر يونايتد، يشعر فيرنانديز بالإرهاق بسبب غياب الألقاب الكبرى، مما يجعله يفكر في الانتقال لتعظيم فرصه في المنافسة.

عاد مستقبل البرتغالي برونو فيرنانديز (31 عاماً) ليكون في صدارة سوق الانتقالات الأوروبية، إذ قد يعيش قائد مانشستر يونايتد ولاعبه الأبرز أشهره الأخيرة في ملعب أولد ترافورد، بعد عدة مواسم تحمّل خلالها العبء الأكبر في مشروع اتسم بعدم الاستقرار. ويقف فيرنانديز أمام محطة مفصلية في مسيرته، مع احتمال تغيير الأجواء، والانتقال إلى مشروع رياضي أكثر ثباتاً وطموحاً.

وبحسب تقرير موقع فيجاخيس الإسباني اليوم السبت، فإن بايرن ميونخ يضع اسم فيرنانديز ضمن أولوياته، إذ تابع النادي البافاري تطور اللاعب من كثب، وبعد أشهر من التقييم الداخلي، يبدو مستعداً لاتخاذ الخطوة الحاسمة. وتُشير تقارير ألمانية إلى عرض محتمل يقارب 50 مليون يورو، وهو مبلغ كبير نسبياً بالنظر إلى عمر اللاعب، لكنه مبرَّر لما يقدمه من أداء ثابت، وشخصية قيادية، وخبرة كبيرة على أعلى المستويات.

وكانت تجربة النجم البرتغالي مع مانشستر يونايتد حافلة ومليئة بالتحديات. فمنذ انضمامه، تحوّل إلى محور الفريق الأساسي متحملاً مسؤوليات صناعة اللعب والتسجيل والقيادة داخل مجموعة عانت من تقلبات عديدة. وعلى مدار المواسم، ظل أحد القلائل القادرين على الحفاظ على مستوى تنافسي مقبول لـ"الشياطين الحمر"، حتى في أصعب فترات المشروع.

غير أن هذا الدور المستمر ترك أثراً واضحاً من الإرهاق. فمانشستر يونايتد فشل في بناء مشروع متكامل حوله، كما أن غياب الألقاب الكبرى بدأ يثقل كاهله. ورغم استمراره لاعباً حاسماً، فإن لغة جسده وبعض تصريحاته توحي بشعور من التعب نتيجة تحمّل عبء الفريق وحده. ومع دخوله المرحلة الأخيرة من ذروة عطائه الكروي، يدرك فيرنانديز أن تغيير الأجواء قد يكون قراراً استراتيجياً لتعظيم فرصه في المنافسة على الألقاب الكبرى، وهو ما يجعل خيار بايرن ميونخ مغرياً للغاية.