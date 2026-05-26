برونو فرنانديز يهاجم روي كين ويطلب رقمه من سولسكاير

- برونو فرنانديز، قائد مانشستر يونايتد، يرد بقوة على انتقادات روي كين، مؤكداً أن تصريحاته حُرّفت وأنه يركز على الفوز الجماعي وليس الإنجازات الفردية. - فرنانديز حقق رقماً قياسياً جديداً بـ21 تمريرة حاسمة في الدوري الإنجليزي، متجاوزاً تييري هنري وكيفن دي بروين، مما أثار جدلاً حول أولوياته. - رغم الانتقادات، فرنانديز يبرز كأحد أفضل لاعبي الموسم، حيث ساهم في إنهاء مانشستر يونايتد بالمركز الثالث وفاز بجائزتي أفضل لاعب.

دخل النجم البرتغالي برونو فرنانديز قائد مانشستر يونايتد في مواجهة علنية مع أسطورة النادي الأيرلندي روي كين، بعدما اتهمه بتحريف تصريحاته بشأن سعيه لتحطيم الرقم القياسي لعدد التمريرات الحاسمة في موسم واحد بالدوري الإنكليزي الممتاز.

ووصل فرنانديز إلى 21 تمريرة حاسمة هذا الموسم عقب صناعته هدف الدنماركي باتريك دورغو خلال الفوز على برايتون 3-0 خلال الأسبوع الأخير من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز، لينفرد بالرقم القياسي الذي كان يتقاسمه سابقاً الفرنسي تييري هنري والبلجيكي كيفن دي بروين.

وكان كين قد انتقد قائد يونايتد بعد حديثه عقب مواجهة نوتنغهام فورست، معتبراً أن اللاعب البرتغالي كان يفكر بالإنجازات الفردية أكثر من مصلحة الفريق، قائلاً إن هذه العقلية لن تقود إلى حصد الألقاب، وواصفاً إياه بأنه في قلب "عرض سيرك"، خلال حديثه في بودكاست "ذا أوفرلاب"، غير أن فرنانديز أكد أن تصريحاته جرى تفسيرها بشكلٍ خاطئ، موضحاً أنه لم يتحدث إطلاقاً عن تفضيله صناعة الأهداف على التسجيل، بل شدد في مقابلته على أهمية الفوز الجماعي وإنهاء الموسم بصورة إيجابية.

ورد قائد مانشستر يونايتد اليوم الاثنين بقوة على انتقادات كين، خلال مقابلة "The Diary Of A CEO"، مؤكداً أنه يتقبل أي نقد يتعلق بمستواه الفني أو بشخصيته، لكنه يرفض تماماً وضع كلمات على لسانه لم يقلها، مشيراً إلى أن كل تصريحاته موثقة ويمكن العودة إليها. وأضاف فرنانديز أنه يكن احتراماً كبيراً لكين ولما قدمه للنادي عبر تاريخه، إلا أن ذلك لا يمنعه من الاعتراض على ما اعتبره "ادعاءات غير صحيحة"، كاشفاً في الوقت ذاته أنه تواصل مع المدرب السابق أولي غونار سولسكاير من أجل الحصول على رقم هاتف النجم الأيرلندي لمناقشة الأمر معه بشكلٍ مباشر.

وتأتي هذه الأزمة رغم الموسم المميز الذي قدمه فرنانديز مع مانشستر يونايتد، بعدما لعب دوراً بارزاً في إنهاء الفريق الدوري بالمركز الثالث، إلى جانب تتويجه بجائزتي أفضل لاعب من رابطة كتاب كرة القدم وأفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز.