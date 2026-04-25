برونو فرنانديز بين الرحيل والبقاء في يونايتد... الإدارة تحسم قرارها

- حسم مانشستر يونايتد موقفه من مستقبل قائده برونو فرنانديز، مؤكداً تمسكه به كركيزة أساسية في مشروعه الرياضي، رغم تلقيه عرضاً مغرياً من النصر السعودي. - أبدى النادي دعمه لفرنانديز بعد استيائه من فكرة بيعه، مما انعكس إيجاباً على أدائه، حيث يمتلك شرطاً جزائياً بقيمة 65 مليون يورو، لكن الإدارة لا تنوي التخلي عنه. - يمتد عقد فرنانديز حتى العام المقبل مع خيار التمديد، ويطمح للفوز بلقب الدوري المحلي والأبطال، مع ارتياحه في أولد ترافورد.

حسم نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي موقفه من مستقبل قائده البرتغالي برونو فرنانديز (31 عاماً)، واضعاً حدّاً لكل التكهنات التي أحاطت بإمكانية رحيله خلال الفترة الماضية، إذ يرغب في التمسّك بخدماته، خاصة أنّه يُعتبر ركيزة أساسية في المشروع الرياضي للفريق.

وكان النادي الإنكليزي قد أبدى في وقتٍ سابق انفتاحاً على بيع الدولي البرتغالي، بعد تلقيه عرضاً قُدّر بنحو 80 مليون جنيه إسترليني من نادي النصر السعودي حينها، غير أنّ اللاعب اقتنع بالبقاء إثر تدخل المدرب السابق ومواطنه، المدرب روبن أموريم.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية الخميس، أن المسؤولين في نادي مانشستر يونايتد أعربوا عن موقفهم بشكل واضح هذه المرة للاعب البرتغالي، بعد إبلاغ فرنانديز أنّهم لا يرغبون في رحيله تحت أي ظرف، وأنه يُعدّ أحد الأعمدة الرئيسية في الفريق خلال المرحلة المقبلة، إذ جاء هذا التحرّك إثر تصريحات سابقة لنجم خط الوسط، عبّر خلالها لقناة "11" البرتغالية عن استيائه من طرح فكرة بيعه.

وتعتقد مصادر داخل النادي أنّ هذا التواصل في منتصف الموسم انعكس إيجاباً على أداء فرنانديز، الذي قدّم مستويات لافتة في الفترة الأخيرة، وهو الذي يمتلك شرطاً جزائياً في عقده يُقدّر بنحو 65 مليون يورو، يمكن تفعيله من قبل أي نادٍ خارج إنكلترا، إلّا أنّ إدارة النادي لا تُبدي أي نية للتخلي عنه، ويأتي ذلك تزامناً مع ارتياح فرنانديز داخل ملعب أولد ترافورد في الأسابيع الأخيرة، إذ يقترب الفريق من حسم تأهله إلى دوري أبطال أوروبا، إذ يحتلّ المرتبة الثالثة حالياً.

ويمتد عقد اللاعب برونو فرنانديز حتّى العام المقبل، مع خيار التمديد لموسم إضافي، وهو الذي وصل إلى مانشستر يونايتد قادماً من سبورتينغ لشبونة في يناير/ كانون الثاني 2020 في صفقة بلغت قيمتها 67.7 مليون جنيه إسترليني. يُذكر أنّ حارس الفريق سين لامينز كان قد أشار السبت الماضي إلى أن برونو أظهر رغبة واضحة في الاستمرار مع النادي، وذلك عقب الفوز على تشلسي بهدفٍ من دون مقابل، مشيراً إلى أن البرتغالي يطمح للفوز بلقب الدوري المحلي والأبطال.