- خلال حفل تكريم بيب غوارديولا لرحيله عن مانشستر سيتي بعد عشر سنوات و20 لقبًا، سأل برناردو سيلفا المدرب عن اللقطة الشهيرة التي تحدث فيها مع كرسي شاغر، لكن غوارديولا لم يقدم إجابة واضحة، مما أثار الضحك بين الحاضرين. - غوارديولا كان معروفًا بمواقفه الفريدة، حيث كان يتحدث مع لاعبين من فرق منافسة لتحسين مستواهم، لكن اللقطة مع الكرسي الشاغر بقيت لغزًا لم يُفسر. - حضر التكريم نجوم مثل مايكل جوردان وفينسنت كومباني، حيث هنأ جوردان غوارديولا على مسيرته وقدم له نصائح مازحة حول الغولف.

وجّه البرتغالي برناردو سيلفا (31 عاماً) سؤالاً مُحرجاً إلى مدربه في فريق مانشستر سيتي الإنكليزي، الإسباني بيب غوارديولا (55 عاماً)، بشأن اللقطة الشهيرة التي ظهر خلالها غوارديولا وهو يتحادث مع المقعد الشاغر بجانبه في ملعب الإمارات خلال مواجهة نادي أرسنال في نصف نهائي كأس الاتحاد عام 2020.

Bernardo Silva : "The question is Pep, everyone wants to know, who are you talking to here?



Guardiola : "No answer." 😂 pic.twitter.com/qkt1TfoZXg — zksrzkshmr (@zksrzkshmr) May 25, 2026

وخلال حفل أقامه مانشستر سيتي لتكريم مدربه الذي قرّر الرحيل عن النادي بعد عشرة مواسم من العمل والنجاح، توجه اللاعبون بأسئلة إلى غوارديولا تخص مسيرته مع النادي، حيث طلب منه سيلفا معرفة سرّ اللقطة، عندما كان غوارديولا يتحدث مع الكرسي الشاغر في جانبه، ولكن المدرب الإسباني لم يقدم إجابة، حيث قال باقتضاب "لا أعلم"، وسط موجة من الضحك بين الحاضرين.

🏆🏆🏆🏆🏆🏆 Premier League

🏆🏆🏆 FA Cup

🏆🏆🏆🏆🏆 League Cup

🏆🏆🏆 Community Shield

🏆 Ligue des Champions

🏆 Supercoupe d'Europe

🏆 Mondial des clubs



10 ans, 20 trophées.



C'était le Manchester City de Pep Guardiola 🇪🇸. 👋🥲pic.twitter.com/B8p27ahhR9 — Actu Foot (@ActuFoot_) May 25, 2026

وكان غوارديولا بطل عديد من اللقطات المميزة في مسيرته مع مانشستر سيتي، إذ لم يتردد في مناسبات كثيرة في الحديث مع لاعبين من فرق منافسة ومناقشتهم ومحاولة مساعدتهم على تطوير مستواهم، ولكن أشهر اللقطات كانت ظهوره وهو يتحدث بينما كان الكرسي إلى جانبه شاغراً، وهي لقطة لم تُعرف أسرارها لحدّ الآن، ورفض المدرب الإسباني إنهاء فضول المتابعين ولم يقدم تفسيراً لها.

وتواصلت احتفالات مانشستر سيتي لتكريم مدربه، وأقام الاثنين حفلاً حضره نجوم الفريق وجرى استعراض 20 لقباً توج بها المدرب الإسباني في عشرة مواسم مع الفريق، وكان ضيف الاحتفال مدرب بايرن ميونخ الألماني حالياً، فنست كومباني، الذي كان حاضراً في بداية مسيرة غوادريولا مع "السيتي"، ويُعتبر من أشهر اللاعبين في تاريخ النادي.

وشهد التكريم السيتي حضور أسطورة كرة السلة مايكل جوردان، بعدما انضمّ إلى آلاف من جماهير مانشستر سيتي، وقال نجم شيكاغو بولز: "مرحباً بيب، هنا مايكل جوردان. أردت فقط أن أهنئك على مسيرة مذهلة"، وفي إشارة إلى شغف غوارديولا برياضة الغولف، مازح جوردان قائلاً "استمتع بتقاعدك. حظاً موفقاً في ملاعب الغولف، وحافظ على استقامة الضربات. مبروك".