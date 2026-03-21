برناردو سيلفا يستعد لمغادرة السيتي وعملاق "الكالتشيو" يُريده

يستعد قائد نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، البرتغالي برناردو سيلفا (31 عاماً)، لمغادرة كتيبة المدرب بيب غوارديولا في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، بعدما دخل دائرة اهتمام عدد من الفرق الأوروبية الكبرى، أبرزها برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

وذكرت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية، الجمعة، أن إدارة نادي يوفنتوس تحركت خلال الساعات الماضية، وقدمت عرضاً مالياً بشكل رسمي إلى وكيل أعمال النجم البرتغالي، من أجل العمل على ضمه مجاناً في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، ويبقى الآن أمام القائمين على "السيدة العجوز" انتظار رد برناردو سيلفا، الذي اقتربت رحلته مع مانشستر سيتي من النهاية.

وتابعت بأن تحرك نادي يوفنتوس نحو برناردو سيلفا بشكل سريع، يعود إلى الاهتمام الكبير الذي أبداه برشلونة الإسباني، بخدمات قائد خط الوسط، الذي يُعد أحد أبرز النجوم في مركزه، لكن الفريق الإيطالي يعلم المعاناة المالية التي يمر بها "البلاوغرانا"، الذي عليه إيجاد مساحة في ميزانية الرواتب، حتى يتمكن من العمل على إقناع البرتغالي بالانضمام إلى صفوف كتيبة المدرب الألماني هانسي فليك.

وأوضحت أن سبب تحرك الأندية الأوروبية صوب برناردو سيلفا، يأتي بعدما فتحت إدارة مانشستر سيتي الباب أمام عدد من النجوم، من أجل المغادرة في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، لأن المدرب بيب غوارديولا يعمل على تجديد صفوفه، حتى يعود في الموسم القادم بشكل أكبر، كي ينافس على تحقيق الألقاب، وعلى رأسها دوري أبطال أوروبا، الذي خرج منه على يد ريال مدريد الإسباني في دور الـ16.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن برناردو سيلفا سيكون العنوان الأبرز في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، وبخاصة أن البرتغالي يُعد ركيزة أساسية في منتخب بلاده، الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الصيف القادم بالولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، إذ يعتبر رفاق القائد كريستيانو رونالدو أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب الدولي.