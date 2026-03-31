برناردو سيلفا سيُغادر مانشستر سيتي نهاية الموسم.. إلى برشلونة؟

- برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي، يفكر في مغادرة النادي بنهاية موسم 2025-2026، حيث لم يجدد عقده الذي ينتهي في يونيو 2026، مما يتيح له المغادرة مجاناً. - رغم عدم تحديد وجهته المقبلة، يبرز اهتمام نادي برشلونة بالتعاقد معه، لكن الراتب المرتفع يشكل عائقاً أمام انتقاله إلى النادي الكتالوني. - منذ انضمامه لمانشستر سيتي في 2017، لعب سيلفا 449 مباراة، سجل 76 هدفاً، وحقق العديد من الألقاب، منها الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية تفاصيل عن مستقبل نجم خط الوسط البرتغالي، برناردو سيلفا (31 سنة)، أحد أبرز نجوم فريق مانشستر سيتي الإنكليزي، خصوصاً أن اللاعب يُفكر في مغادرة البريمييرليغ في نهاية موسم 2025-2026.

ووفقاً للتفاصيل التي نشرتها الصحيفة البريطانية، الثلاثاء، فإن نجم خط وسط نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، البرتغالي، برناردو سيلفا (31 سنة)، يُفكر في مغادرة النادي الإنكليزي في نهاية الموسم، خصوصاً أنه لم يُجدد عقده الذي ينتهي في شهر يونيو/ حزيران 2026، وبالتالي يُمكنه المغادرة مجاناً هذا الصيف إن استمر رفضه تجديد العقد مع سيتي.

وأشارت المعلومات إلى أن سيلفا أبلغ قراره إلى مانشستر سيتي وسيُغادر في نهاية الموسم الحالي مهما كانت نتائج الفريق النهائية، ولكن الصحيفة البريطانية لم تذكر الوجهة المُحتملة للنجم البرتغالي، ولكن يبرز اهتمام كبير من نادي برشلونة الإسباني الذي كان يسعى للتعاقد مع سيلفا منذ سنوات، ولكن تبقى مشكلة الراتب المالي المرتفع أهم عائق أمام انتقال البرتغالي إلى النادي الكتالوني.

ويلعب برناردو سيلفا مع مانشستر سيتي منذ عام 2017، وخاض مع الفريق 449 مباراة في جميع المسابقات المحلية والأوروبية حتى الآن، وسجل 76 هدفاً، وحقق سيلفا الكثير من الألقاب مع سيتي، إذ حصد لقب بطولة الدوري في ست مرات، ولقب كأس الاتحاد الإنكليزي مرتين ولقب كأس الرابطة الإنكليزية خمس مرات، ولقب كأس الدرع الخيرية في ثلاث مناسبات، بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا في موسم 2022-2023، ولقبي كأس السوبر الأوروبي ومونديال الأندية في عام 2023.