"برغر يامال" ينقذ ليلة برشلونة بعد خيبة الكرة الذهبية

كان موهبة نادي برشلونة الإسباني، لامين يامال (18 عاماً)، بطلاً لمبادرة صغيرة، لكنها لفتت الأنظار، في أثناء رحلة عودة بعثة فريقه من باريس، عقب المشاركة في حفل الكرة الذهبية، الذي تنظمه مجلة فرانس فوتبول سنوياً، ورغم أن الليلة لم تكن كما توقع الشاب الموهوب، بعد خيبة عدم التتويج بالجائزة، فإنه استطاع تحويل الموقف إلى لحظة مرحة ومميزة، عندما طلب وجبات "برغر"، لإخماد الجوع، الذي لاحق البعثة في وقت متأخر من الليل.

وسلّطت صحيفة سبورت الكتالونية، الثلاثاء، الضوء على مبادرة لامين يامال، التي نالت إعجاب الجميع، فقد نجح الشاب الإسباني في تأمين طريقة لتناول العشاء، قبل صعود بعثة برشلونة للطائرة والعودة إلى كتالونيا، وجاء ذلك بعد حفل الكرة الذهبية، التي فاز بها نجم باريس سان جيرمان، الفرنسي عثمان ديمبيلي، متفوقاً على بقية المرشحين، بمن في ذلك لامين يامال نفسه.

وأضافت الصحيفة أن وفد "البلاوغرانا"، بقيادة الرئيس خوان لابورتا، وصل صباحاً إلى باريس، وكان من بين مرافقي لامين أفراد عائلته، وكانت الفكرة الأولية، في حال فوزه بالجائزة، الاحتفال بها، لكن ذلك لم يحدث، ورغم فوزه بجائزة كوبا، فقد أمر المدرب الألماني هانسي فليك بالعودة سريعاً استعداداً للتدريب صباح الثلاثاء. ولكن المشكلة الحقيقية كانت أن البعثة لم تتناول أي طعام منذ الظهيرة، ثم لاحظ يامال مطعماً لـ"البرغر" لا يزال مفتوحاً، فطلب من أحد أعضاء الطاقم شراء عدد من الوجبات، في الوقت الذي كانت فيه الساعة تشير إلى الواحدة صباحاً.

وأشاد لابورتا بمبادرة يامال، الذي تولى مسؤولية توفير الطعام لبعثة النادي، قبل انطلاق رحلة العودة، وقال في هذا الصدد: "في طريقنا إلى المطار، أدركنا أننا لم نأكل تقريباً طوال اليوم، بسبب التنقلات والتحضيرات والحفل، كنا جائعين جداً، وبينما كنا في الطريق، رأى لامين مكاناً يبيع البرغر، توقفنا، ونزل مع باو كوبارسي لشراء الطعام للجميع، وأكلناه في الطريق، وكان لذيذاً جداً".