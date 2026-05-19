برشم يُعانق الذهب في البطولة الآسيوية الأولى لمنافسات الوثب

- معتز برشم يواصل تألقه في الوثب العالي، محققاً ذهبية بطولة آسيا الأولى في الصين بارتفاع 2.23 متر، بعد فوزه بذهبية الألعاب الخليجية في الدوحة، مما يعزز مسيرته الاستثنائية في هذه الرياضة. - برشم سجل أرقاماً قياسية شخصية، منها 2.43 متر في ملتقى بروكسل 2014، وحقق إنجازات أولمبية وعالمية بارزة، منها ذهبية أولمبياد طوكيو 2020 وثلاث ذهبيات في بطولات العالم. - سيطر برشم على المنافسات الآسيوية، محققاً ثلاث ذهبيات في دورات الألعاب الآسيوية، وذهبيات في بطولات آسيا داخل الصالات، بالإضافة إلى نجاحات في البطولات العسكرية والعربية.

خطف البطل القطري المخضرم، معتز برشم (34 عاماً)، اليوم الثلاثاء، الأضواء خلال مشاركته في بطولة آسيا الأولى للوثب، المقامة في مدينة شونغشينغ الصينية، بعدما حصد الميدالية الذهبية بتسجيله ارتفاع 2.23 متر، في إنجازٍ جديد يُضاف إلى مسلسل انتصاراته الاستثنائية في هذه الرياضة بعدما لامس لسنوات القمة وسيطر على المنافسات بفضل موهبته وتدريبه المتواصل.

وكان برشم قد حصد الميدالية الذهبية قبل أيام في بطولة الألعاب الخليجية في الدوحة، والتي كانت محطة تحضيرية بعد غيابه عن المنافسات لفترة طويلة، قبل أن يتألق في سماء الصين، بفضل براعته في الوثب العالي، وهو الذي يتطلع لمواصلة التألق في المنافسات القادمة ورفع اسم العنابي عالياً.

وخلال قمة عطائه في هذه الرياضة، استطاع برشم تحقيق أرقام شخصية استثنائية، إذ وصل إلى ارتفاع 2.43 متر (7 أقدام و11.5 بوصة) خلال ملتقى بروكسل ببلجيكا عام 2014، وهو الرقم الأفضل له على الإطلاق، بينما بلغ 2.41 متر (7 أقدام و10.75 بوصات) في ملتقى أثلون 2015.

وسطّر البطل القطري تاريخاً استثنائياً في السجلات الأولمبية وبطولات العالم للقفز العالي، حيث توج بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020، ونال فضيتين متتاليتين في لندن 2012 وريو دي جانيرو 2016، قبل أن يختتم مشواره الأولمبي ببرونزية باريس 2024. وعلى صعيد بطولات العالم في الهواء الطلق، فرض هيمنته بثلاث ذهبيات متتالية في لندن 2017، والدوحة 2019، ويوجين 2022، إلى جانب فضية موسكو 2013 وبرونزية بودابست 2023، كما تألق في بطولات العالم داخل الصالات محرزاً ذهبية سوبوت 2014 وفضية برمنغهام 2018.

وفرض برشم سيطرة مطلقة على المنافسات الآسيوية بمختلف تصنيفاتها، حيث حصد ثلاث ميداليات ذهبية متتالية في دورات الألعاب الآسيوية في غوانزو 2010، وإنشيون 2014، وهانغتشو 2022، وفي بطولة آسيا لألعاب القوى، نال ذهبية كوبي 2011 وبرونزية ووهان 2015، ولم تقل هيمنته في البطولات الآسيوية داخل الصالات، إذ احتكر المعدن الأصفر في خمس نسخ مختلفة شملت طهران 2010، وهانغتشو 2012 و2014، والدوحة 2016، ثم عاد ليحصد الذهب في طهران 2018.

وامتدت نجاحات برشم إلى منافسات أخرى، حيث حقق الميدالية الذهبية في دورة الألعاب العسكرية بريو دي جانيرو 2011، وذهبية دورة الألعاب العربية بالدوحة 2011، كما تربع على عرش البطولة العربية لألعاب القوى بثلاث ذهبيات في العين 2011، والدوحة 2013، ومدينة عيسى 2015، مع العلم أن عام 2010 شهد انطلاقته العالمية القوية في فئات الشباب، حيث توج بطلاً للعالم للشباب في مونكتون، وبطلاً لآسيا للشباب في هانوي، وبطلاً للعرب للشباب في القاهرة محرزاً الذهب في جميعها.