برشلونة يُلاحق المغربي ياسين جسيم بعد تألقه مع ستراسبورغ

يُراقب نادي برشلونة الإسباني، المغربي ياسين جسيم (19 عاماً)، لاعب ستراسبورغ الفرنسي. وقدّم المهاجم الشاب مستويات جيدة في المباريات الأخيرة جلبت اهتمام عديد الأندية القوية. وكان ستراسبورغ قد تعاقد مع جسيم مقابل سبعة ملايين يورو من نادي دنكارك الفرنسي في الميركاتو الشتوي، وأصبح الآن بإمكانه تعويض المبلغ الذي صرفه لإكمال الصفقة، بما أن أسهم اللاعب المغربي شهدت ارتفاعاً كبيراً.

وأكد موقع سبورت الفرنسي، أمس الثلاثاء، أن اللاعب المغربي لفت انتباه نادي برشلونة، الذي يتابع تطوره من كثب. وأفادت التقارير بأن النادي الكتالوني قد تواصل بالفعل مع وكلاء اللاعب، على الرغم من عدم تقديم أي عرض رسمي حتى الآن. وبحكم أن عقده مع ستراسبورغ متواصل حتى عام 2030، فإن ياسين جسيم يعتبر استثماراً طويل الأجل بالنسبة إلى الفريق الفرنسي، إلا أن أي تطور سريع في مسيرته قد يرفع قيمته السوقية بشكل ملحوظ.

وشارك اللاعب أساسياً لأول مرة في الدوري الممتاز خلال مباراة خارج أرضه ضد أوكسير (0-0)، وهي مباراة صعبة، استُبدِل فيها في بداية الشوط الثاني. مع ذلك، أظهر ياسين مؤشرات مشجعة في مباريات أخرى. ففي كأس فرنسا ضد استاد ريمس، ثم في مباراة التعادل ضد أولمبيك مرسيليا، حيث قدم أول تمريرة حاسمة له، كشف المهاجم عن إمكانات واعدة. وساهم هذا التألق في اهتمام الإعلام الفرنسي بقدرات النجم المغربي، خصوصاً أنه قادر على التطور لاحقاً.

وساهم ياسين جسيم في تتويج منتخب المغرب بكأس العالم تحت 20 عاماً في تشيلي العام الماضي. وقد برز في المباراة الأولى بتسجيله هدفاً أمام إسبانيا، وحصل على جائزة أفضل لاعب في اللقاء، وتابع تألقه تحت قيادة المدرب محمد وهبي. وبعد أن تسلّم وهبي مقاليد تدريب منتخب المغرب الأول، قد يحصل ياسين جسيم على فرصة مع "أسود الأطلس"، بما أن المدرب يعرف حقيقة قدراته ومستواه. وتميُّز اللاعب مع فريقه الفرنسي قد يمنحه أملاً في المشاركة في كأس العالم 2026.

وأصبح نادي برشلونة الإسباني مُهتماً بالمواهب العربية في الفترة الأخيرة. فقد ضمّ إلى صفوفه اللاعب المصري، حمزة عبد الكريم، معاراً من الأهلي المصري إلى نهاية الموسم الحالي، مع إمكانية شراء العقد، وهو يتابع الآن ياسين ياسين. وهو ما يؤكد تميز النجوم العرب في مختلف الدوريات الأوروبية، ما حفز الفرق القوي على متابعة اللاعبين الشبان. ولن يكون سهلاً على برشلونة ضمّ اللاعب المغربي، وسط منافسة مرتقبة من الفرق القوية في أوروبا.