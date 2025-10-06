برشلونة يُعيد اهتمامه بالجناح الألماني كريم أديمي

- يواجه نادي برشلونة تحديات كبيرة هذا الموسم بعد هزيمته أمام إشبيلية وغياب النجم لامين يامال، مما يدفعه للبحث عن تعزيزات جديدة، مع التركيز على الجناح الألماني كريم أديمي. - أديمي، الذي يتألق مع بوروسيا دورتموند، يجذب اهتمام برشلونة بعد أدائه المميز هذا الموسم، حيث سجل ثلاثة أهداف وقدم خمس تمريرات حاسمة، وسط تقارير عن رغبة دورتموند في تمديد عقده. - الوضع المالي المعقد لبرشلونة قد يدفعه للانتظار حتى نهاية عقد أديمي في 2027 للحصول عليه مجاناً، في ظل قيود الإنفاق الحالية.

لا يزال نادي برشلونة يسعى إلى تعزيز صفوفه في ظل البداية المتذبذبة التي يقدمها هذا الموسم، بعدما تراجع أداء الفريق الكتالوني بشكل ملحوظ وتعمّقت أزمته إثر الهزيمة المفاجئة برباعية أمام نادي إشبيلية في الدوري الإسباني، لتزداد معاناة المدرّب الألماني هانسي فليك (60 عاماً)، بعد تأكد غياب النجم الموهوب لامين يامال (18 عاماً)، لثلاثة أسابيع بسبب تجدد إصابته.

وفي هذا الإطار، عاد اسم الجناح الألماني كريم أديمي (23 عاماً)، إلى الواجهة داخل أروقة برشلونة، بعد تقارير ألمانية أشارت إلى تجدد اهتمام النادي الكتالوني بالتعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند الذي يقدم واحداً من أفضل مواسمه منذ انتقاله إلى الفريق الأصفر والأسود عام 2022، قادماً من ريد بول سالزبورغ النمساوي، مقابل أكثر من 30 مليون يورو.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أمس الأحد، أن إدارة برشلونة تتابع باهتمام تطور أداء اللاعب الدولي الألماني، الذي تألق بشكل لافت هذا الموسم تحت قيادة المدرب نيكو كوفاتش بعدما سجّل ثلاثة أهداف وقدم خمس تمريرات حاسمة في 13 مباراة، ما جعله يستعيد بريقه بعد فترة من التراجع.

ويرتبط أديمي بعقد مع بوروسيا دورتموند حتى يونيو/ حزيران 2027، غير أن النادي الألماني يسعى إلى تمديد ارتباطه حتى 2029، مع تحسين راتبه السنوي لتفادي دخوله العام الأخير من عقده في صيف 2026، وهو ما قد يدفع الإدارة إلى التفكير في بيعه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد. وتشير التقارير إلى أن دورتموند قد يطلب نحو 80 مليون يورو مقابل التخلي عن خدماته في حال عدم التجديد.

أما من جانب برشلونة، فإن وضعه المالي لا يزال معقداً بعد القيود المفروضة من رابطة الدوري الإسباني، إذ لم تتجاوز قيمة إنفاقه في سوق الانتقالات الصيفية الماضية حاجز 30 مليون يورو، وهو الأمر الذي قد يدفعه إلى الاتفاق مع اللاعب الألماني على عدم تجديد عقده مع بوروسيا دورتموند للحصول على خدماته مجاناً خلال "الميركاتو" الصيفي في نهاية موسم 2027.