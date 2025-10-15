برشلونة يُعلن تجديد عقد نجمه دي يونغ حتى 2029 رسمياً

- أعلن نادي برشلونة تجديد عقد فرينكي دي يونغ حتى عام 2029، ليبقى أحد أهم ركائز تشكيلة المدرب هانسي فليك، دون الكشف عن تفاصيل العقد أو الراتب الجديد. - يتضمن العقد الجديد بنداً جزائياً بقيمة 500 مليون يورو، مما يجعل مغادرة دي يونغ صعبة في المستقبل القريب، ويعكس أهميته في الفريق بجانب بيدري في وسط الملعب. - ساهم دي يونغ في تحقيق برشلونة لثلاثة ألقاب الموسم الماضي، وشارك في 46 مباراة، مما يعكس تحسنه تحت قيادة المدرب فليك.

أعلن نادي برشلونة الإسباني تجديد عقد نجم خط الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ (28 سنة)، بعد أشهر من المفاوضات بين الطرفين، وصولاً إلى إتمام الاتفاق رسمياً، إذ سيبقى اللاعب مع النادي الكتالوني لسنوات قادمة، وهو أحد أهم ركائز تشكيلة المدرب الألماني، هانسي فليك.

ونشر حساب نادي برشلونة الإسباني في موقع إكس تغريدة، الأربعاء، كتب فيها "فرينكي، هنا ليبقى"، مُرفقة مع صورة لنجم خط الوسط الهولندي وعام 2029، في إشارة إلى أن العقد الجديد لدي يونغ سيمتد حتى عام 2029، من دون ذكر أي تفاصيل إضافية حول قيمة العقد الجديد أو الراتب الذي سيحصل عليه الهولندي في الأربع سنوات الجديدة القادمة، ليغلق النادي الكتالوني رسمياً ملف تجديد عقد أحد أبرز نجومه.

وبانتظار كشف نادي برشلونة عن تفاصيل عقد دي يونغ الجديد، أشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أمس الثلاثاء، إلى أنه يتضمن بنداً جزائياً قيمته حوالي 500 مليون يورو، بزيادة 100 مليون يورو عن البند الجزائي في العقد القديم، ومن ثم من الصعب مغادرة الهولندي في السنوات القادمة نظراً إلى قيمة البند الجزائي المرتفعة.

ويُعد دي يونغ أحد أهم ركائز نادي برشلونة الإسباني مع المدرب الألماني، هانسي فليك، خصوصاً في آخر موسمين، إذ يلعب إلى جانب بيدري في وسط الملعب، ويُشكل الثنائي قوة ضاربة في المركزين، لناحية الاستحواذ على الكرة والسيطرة على المنافس، والتمريرات المؤثرة للمهاجمين في خط المقدمة، ومن ثم صناعة الفارق هجومياً بشكل كبير، خصوصاً المستوى المُميز الذي قُدم في الموسم الماضي وساهم في حصد النادي الكتالوني لثلاثة ألقاب (الدوري والكأس والسوبر الإسباني).

وخاض دي يونغ في الموسم الماضي 46 مباراة مع برشلونة في بطولات الدوري ودوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني، وسجل أربعة أهداف، في وقت خاض في موسم 2025-2026 الحالي، ثماني مباريات وصنع هدفاً وحيداً حتى الآن، كما برز تحسن مستوى دي يونغ كثيراً مع المدرب هانسي فليك، الذي يُعد من أبرز المدربين في تطوير المستوى الفني والذهني لأبرز نجوم برشلونة.