- أعلن نادي برشلونة عن التعاقد مع الجناح الألماني كريم أديمي، ليكون جزءاً من تشكيلة المدرب هانسي فليك لموسم 2026-2027، بعد صفقة أنتوني غوردون من نيوكاسل يونايتد. - أديمي، المولود في ميونخ لأب نيجيري وأم رومانية، يتمتع بقدرات هجومية مميزة، وقد لعب سابقاً مع بوروسيا دورتموند وريد بول سالزبورغ، ويمثل إضافة قوية لخط هجوم برشلونة. - وقع أديمي عقداً مع برشلونة حتى عام 2031، بعد أن خاض 146 مباراة مع دورتموند وسجل 36 هدفاً، ومثل منتخب ألمانيا في 11 مباراة دولية.

أعلن نادي برشلونة الإسباني، بطل الليغا في الموسم الماضي، التعاقد رسمياً مع الجناح الألماني كريم أديمي (24 سنة)، لكي يكون ضمن صفوف تشكيلة المدرب هانسي فليك، في موسم 2026-2027، وكذلك ثاني صفقات النادي الكتالوني في ميركاتو الصيف الحالي بعد صفقة الجناح الإنكليزي، أنتوني غوردون، قادماً من نادي نيوكاسل يونايتد الإنكليزي.

وذكر نادي برشلونة، في بيان رسمي، الخميس: "يُعلن نادي برشلونة التوقيع مع كريم أديمي، اللاعب المولود في ميونخ الذي لعب مع بوروسيا دورتموند يلتقي مجدداً مع هانسي فليك، الذي كان السبب في منحه أول مباراة له مع منتخب ألمانيا. توصل النادي الكتالوني وبوروسيا دورتموند لاتفاق لإتمام الصفقة لكريم أديمي، الذي وقع عقداً رسمياً مع النادي الإسباني حتى عام 2031".

وتابع البيان الرسمي لنادي برشلونة "ولد في ميونخ يوم 18 يناير/كانون الثاني 2002، لأب نيجيري وأم رومانية، يُمكن لأديمي أن يُقدم المستوى المُميز في خط هجوم برشلونة وأن يكون خياراً جيداً للمدرب هانسي فليك، خصوصاً أنه يمكنه اللعب في مركز الهجوم أو الجناح. وهي القيمة الفنية التي طلبها هانسي فليك وأصر على التعاقد مهه لتدعيم تشكيلته في الموسم الجديد".

وخاض أديمي تجربة مع نادي ريد بول سالزبورغ بين سنوات 2019 و2022، ولعب 94 مباراة سجل فيها 33 هدفاً، ثم انتقل إلى نادي بوروسيا دورتموند في عام 2022 واستمر معه حتى عام 2026، وخاض بقميص دورتموند 146 مباراة سجل فيها 36 هدفاً، كما مثل منتخب ألمانيا في 11 مباراة دولية بين سنوات 2021 و2025، وسجل هدفاً وحيداً حتى الآن.