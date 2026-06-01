برشلونة يُعزز حظوظه في سباق مونديال الأندية 2029

- يواصل برشلونة تعزيز موقفه في سباق التأهل لكأس العالم للأندية 2029، متفوقًا على الفرق الإسبانية الأخرى بفضل نتائجه المميزة في دوري الأبطال، حيث يحتل المركز الرابع عالميًا برصيد 73 نقطة. - تعتمد آلية التأهل الجديدة على نتائج الأندية في دوري الأبطال، مما يجعل الأداء القاري حاسمًا في تحديد المشاركين، وسط منافسة قوية من أندية مثل ريال مدريد وأتلتيكو مدريد. - يتصدر أرسنال الترتيب الأوروبي، بينما يعزز باريس سان جيرمان مكانته، مع بقاء ملف الدولة المستضيفة لمونديال 2029 مفتوحًا، وترشيحات متزايدة للمغرب.

يواصل برشلونة الإسباني تعزيز موقفه في سباق بلوغ بطولة كأس العالم للأندية عام 2029، بعدما تقدم بشكل كبير للغاية في جدول الترتيب الأوروبي المعتمد على نتائج مسابقة دوري الأبطال خلال آخر نسختين، ليضع الفريق الكتالوني نفسه في موقع قوي للمنافسة على خطف إحدى البطاقات المؤهلة للمسابقة الدولية.

وتعتمد آلية التأهل الجديدة على نتائج الأندية في منافسات بطولة دوري الأبطال، ما يجعل الأداء على المستوى القاري عاملاً حاسماً في تحديد هوية المشاركين في النسخة المقبلة من البطولة العالمية، وسط صراع محتدم بين كبار الأندية، رغم قوة المنافسة من أندية مثل ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، لكن الفريق الكتالوني استطاع تحقيق قفزة مهمة في الترتيب، ليؤكد عودته التدريجية إلى الواجهة العالمية، وفق ما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية الأحد.

ويتفوق برشلونة حالياً على جميع الفرق الإسبانية في سباق التأهل لمونديال الأندية 2029، بعدما رفع رصيده إلى 73 نقطة، ليحتل المركز الرابع عالمياً في التصنيف الأوروبي الخاص بالمسابقة الدولية، فيما يأتي أتلتيكو مدريد خلف برشلونة برصيد 59 نقطة، في حين يحتل ريال مدريد المركز الثالث من الفرق الإسبانية برصيد 57 نقطة، في صدمة للنادي الملكي تعكس التغير الواضح في موازين القوى داخل الكرة الإسبانية على المستوى القاري.

ويعود هذا التقدم لكتيبة المدرب الألماني هانسي فليك إلى الأداء المميز لنادي برشلونة في دوري أبطال أوروبا خلال الموسمين الأخيرين، حيث نجح في تحقيق نتائج إيجابية منحته أفضلية واضحة في سباق النقاط المعتمد من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، حيث يتفوق على الفريق الكتالوني كل من أرسنال المتصدر (93 نقطة)، باريس سان جيرمان (89 نقطة)، وبايرن ميونخ (77 نقطة).

كرة عالمية أنتوني غوردون.. 5 حقائق عن صفقة برشلونة

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الصراع لا يزال مفتوحاً على مقاعد كأس العالم للأندية 2029، خاصة مع تبقي نسختين قادمتين من دوري أبطال أوروبا ستحددان بشكل نهائي هوية المتأهلين، رغم عدم حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عدد المقاعد النهائي المحدد لكل دولة، فإن المؤشرات الحالية تشير إلى منافسة قوية بين الأندية الإنكليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية.

ويتصدر أرسنال الترتيب الأوروبي في الفترة الحالية، ما يجعله في موقع قوي لحجز بطاقة التأهل، بينما يواصل باريس سان جيرمان تعزيز مكانته بعد تتويجه بلقب الأبطال، فيما يبقى ملف الدولة المستضيفة لمونديال 2029 مفتوحاً، مع ترشيحات متزايدة من المغرب في ظل دورها المتنامي في استضافة الأحداث الكبرى، إلى جانب الشراكة المرتقبة في مونديال 2030 مع إسبانيا والبرتغال.