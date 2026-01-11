برشلونة يُشعل صراع الأرقام قبل مواجهة "الكلاسيكو" ضد ريال مدريد

- نادي برشلونة يتصدر الأرقام في كأس السوبر الإسباني، حيث حصد اللقب 15 مرة منذ 1983، وحقق نجاحات ملحوظة بعد تغيير نظام المسابقة وإقامتها في السعودية، مع تألق ليونيل ميسي كهداف تاريخي. - ريال مدريد خاض 33 مواجهة في البطولة، فاز في 17 منها، وحصد اللقب 13 مرة، لكنه يواجه تحديات بعد خسارته النهائية العام الماضي. - مواجهة "الكلاسيكو" تعد بمنافسة شرسة، حيث يسعى ريال مدريد للثأر من هزيمته السابقة، مما يعد بإثارة كبيرة للجماهير.

أشعل نادي برشلونة صراع الأرقام، قبل مواجهة "الكلاسيكو"، ضد غريمه التاريخي فريق ريال مدريد، اليوم الأحد، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، الذي سيقام في مدينة جدة السعودية بتمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القدس المحتلة.

ويملك نادي برشلونة أرقاماً مميزة للغاية في بطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، بعدما استطاع الفريق الكتالوني حصد اللقب في 15 مناسبة، وحكايته مع الصعود إلى منصة التتويج انطلقت في عام 1983، ليواصل تحقيق النجاحات، عقب تغيير نظام المسابقة المحلية، التي أصبحت تقام في السعودية خلال السنوات الماضية.

وتمكن نادي برشلونة من تحقيق لقب بطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم بنظامها الجديد، في مناسبتين، ويعتبر نجم الفريق الكتالوني السابق، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الهدّاف التاريخي لهذه المسابقة وأكثر من حصد لقبها، برصيد ثمانية ألقاب، الأمر الذي يجعل "البلاوغرانا" يتفوق من ناحية الأرقام على غريمه التاريخي ريال مدريد.

ولعب ريال مدريد 33 مواجهة في بطولة كأس السوبر الإسباني، وحقق الانتصار في 17 مباراة، وحصد اللقب 13 مرة خلال نسخ 1988، 1989، 1990، 1993، 1997، 2001، 2003، 2008، 2012، 2017، 2020، 2022 و2024. واستطاع ريال مدريد حصد ثلاثة ألقاب في المسابقة المحلية بنظامها الجديد، لكنه تعرّض لضربة موجعة للغاية في العام الماضي.

ويدرك نادي برشلونة أن مواجهة "الكلاسيكو" ضد غريمه التاريخي ريال مدريد لن تكون سهلة نهائياً، لأن رفاق الحارس البلجيكي، تيبو كورتوا، يريدون الثأر مما حدث في العام الماضي، عندما خسروا المواجهة النهائية، بخمسة أهداف مقابل هدفين، وفقدوا فرصة الدفاع عن لقب المسابقة، ما يعني أن الجماهير ستكون على موعد مع إثارة وحماسة كبيرة، لأن الأرقام القياسية ستظهر مرة أخرى.