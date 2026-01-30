نجح نادي برشلونة الإسباني، بتمديد عقد لاعبه فيرمين لوبيز (22 عاماً) إلى 30 يونيو/حزيران من عام 2031، وفق ما أعلنه النادي الكتالوني اليوم الجمعة، إذ نشر النادي بياناً أكد من خلاله تمديد العقد، وقال فيه: "سيواصل نادي برشلونة وفيرمين لوبيز مسيرتهما معًا لسنوات عديدة قادمة، إنّه لاعب يُجسد روح برشلونة، ويُقاتل على كل كرة، ويبني علاقة قوية مع جماهير الفريق. لقد جعلته عروضه جزءًا أساسيًّا من برشلونة، ويرمز تمديد عقده إلى الثقة المتبادلة بين النادي واللاعب، وسيواصل فيرمين لوبيز مسيرته في برشلونة، وسيفعل النادي الشيء نفسه معه".

❝It was my dream to be at Barça.❞



Fermín López pic.twitter.com/2hELJF6MX8 — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 30, 2026

وأضاف النادي في بيانه: "يُجدد لاعب الوسط الأندلسي التزامه مع النادي بعد أن تدرّج في أكاديمية لاماسيا ووصل إلى الفريق الأول بفضل العمل الجاد والمثابرة والموهبة. وُلد فيرمين في 11 مايو/أيار 2003 في إل كامبيلو (هويلفا)، وانضم إلى نادي برشلونة في صيف 2016، وهو في الثالثة عشرة من عمره. في لاماسيا، تطوّر رياضيًّا وشخصيًّا، مُستوعبًا القيم والأسلوب الذي يُميّز برشلونة. لم تكن مسيرته سهلة دائمًا، لكن كل خطوة وكل جهد بذله، عزّز روحه التنافسية، التي تُحدث الفارق الآن في الفريق الأول".

وتابع نادي برشلونة الحديث عن لاعبه المميز: "بعد صعوده في صفوف أكاديمية برشلونة للشباب، أثبتت إعارته إلى ليناريس ديبورتيفو في صيف 2022 أنها نقطة تحوّل محورية في مسيرته. لقد أظهر فيرمين لوبيز جاهزيته للارتقاء بمستواه، وعند عودته إلى برشلونة، انتهز كل فرصة بعزيمة وطاقة وحس هجومي مرهف. كما يتميز فيرمين، لاعب خط الوسط الهجومي ذو الكاريزما والصلابة الدفاعية، بحماسه وضغطه المتواصل وتسجيله أهدافًا حاسمة وتفانيه المطلق".

وبتمديد عقد لوبيز، ضمن نادي برشلونة استمراره لاعباً واعداً قادراً على تقديم الإضافة، بما أنه يُساهم في التنشيط الهجومي بحكم خصاله الفنية المميزة، كما أن له أدواراً دفاعية، وهو ما يجعل البقاء مع الفريق مكسباً مهماً، خاصة أن المدرب الألماني هانسي فليك، يعتمد عليه في الموسم الحالي بشكل متواصل، وبات منافساً على مكان أساسي في التشكيلة، وقد ذكرت صحية موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن عديد الأندية القوية على الساحة الأوروبية أرادت التعاقد معه، ولكنّه فضّل البقاء مع نادي برشلونة لمواصلة التألق، خاصة أنه يرتبط بعلاقات قوية مع مختلف اللاعبين وكذلك الجماهير التي دعمته باستمرار.

كما أن إدارة النادي الكتالوني، كسبت مجدداً صراع تمديد عقود نجوم الفريق، بعد أن أمّنت استمرار أهم الأسماء خاصة المهاجم لامين يامال، الذي سبق الجميع إلى تمديد عقده منذ أشهر، وهو أحد أفضل اللاعبين في العالم حالياً، وكذلك المدافع الواعد باو كوبارسي، وبفضل تمديد العقود تجنّب النادي دخول الأندية القوية في محاولة الفوز بخدمات لاعبي النادي الكتالوني، خاصة أنه يُعاني مالياً منذ مواسم عديدة، ومن ثم لا يمكنه الدخول في صفقات قوية. وكان واضحاً أن برشلونة استوعب الدرس من فشله في الإبقاء على النجم البرازيلي نيمار في عام 2017، الذي رحل إلى نادي باريس سان جيرمان، وقد استفاد الفريق الفرنسي حينها، من وجود بند تسريحي في عقد البرازيلي لشراء العقد وضمّه إلى صفوفه، ولهذا تضع إدارة الرئيس خوان لابورتا، حالياً بنوداً تسريحية قياسية، مُغلقة الباب أمام كل الأندية التي تلاحق نجوم النادي.